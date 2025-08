AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (1) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a movimentação desta sexta-feira (1) de negociações do principal palco do mercado da bola.

As movimentações do mercado da bola desta sexta-feira (1)

West Ham 👀 John

O West Ham realizou uma proposta formal para a contratação de John, goleiro do Botafogo. De acordo com Fabrizio Romano, a oferta foi no valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51,5 milhões). Além do clube de Paquetá, o Galatasaray e o Everton também estão interessados no campeão da Libertadores, além do Manchester United, que também monitora sua situação neste mercado da bola.

Dortmund ❤️ Jadon Sancho

O Borussia Dortmund tem em mente o retorno de Jadon Sancho ainda nesta temporada. O jogador inglês não conseguiu se firmar no Chelsea e no Manchester United, e o único time em que conseguiu demonstrar o seu futebol foi no clube alemão. O clube quer trazer o jogador de volta pela terceira vez. As conversas já estão em andamento para tentar viabilizar a operação, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg.

Douglas Luiz ⚠️ Juventus

Douglas Luiz deseja deixar a Juventus nesta janela de transferência. O jogador não se apresentou no retorno do elenco às atividades e foi bastante criticado por um membro da diretoria, mesmo após ter pedido desculpas pelo comportamento. O clube italiano, no entanto, sabe que o brasileiro desperta o interesse de três times da Premier League, dentre eles Nottingham Forest e Everton.

Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Divulgação/Instagram)

Watford 🤝Saint-Étienne

Watford e Saint-Étienne chegaram a um acordo para a transferência do lateral-direito João Ferreira para o clube francês por uma taxa na casa dos 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) + adicionais. A porcentagem de venda também está incluída, segundo o "Sky Sports".

Alexander Isak ❤️ Liverpool

O Liverpool abriu negociações oficialmente com o Newcastle pela contratação de Alexander Isak. A proposta, inclusive, já foi enviada. No entanto, o clube rejeitou a oferta feita pelos Reds. De acordo com o "The Athletic", o jogador já deixou claro seu desejo de rumar ao rival inglês, mas não há nenhuma negociaçãos sobre um novo acordo. O Liverpool deseja contar com Isak e, por isso, planeja fazer uma nova proposta ainda nesta janela.

Garnacho ➡️ Chelsea

Alejandro Garnacho deseja deixar o Manchester United para defender o Chelsea nesta temporada, de acordo com Fabrizio Romano. A prioridade do jogador era deixar o clube na janela de inverno para rumar aos Blues, no entanto, ele está inclinado a realizar a mudança neste mercado.

O Chelsea considera fazer uma proposta ainda neste mês, e Garnacho aguarda a investida do rival inglês, apesar de ter recebido propostas de outros times. No entanto, o argentino deseja seguir na Premier League e, por isso, o time de Maresca o agrada.

Jorrel Hato 🤝 Chelsea

Promessa do Ajax, Jorrel Hato tem uma nova casa: o Chelsea. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro holandês de 19 anos fará os exames médicos nesta sexta-feira para assinar contrato válido até junho de 2032. O negócio deve render 40 milhões de euros (R$ 256 milhões) ao clube de Amsterdã, além de uma porcentagem sobre uma futura venda.

Jorrel Hato será o novo reforço do Chelsea no mercado da bola de verão (Foto: Reprodução/Fabrizio Romano)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

