Shakhtar vence Besiktas e sai na frente no confronto pela Europa League

Com transmissão ao vivo e com imagens no Lance!, o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 4 a 2 na partida de ida da segunda fase de qualificação para a Europa League. O jogo aconteceu no Tüpraş Stadyumu, na Turquia. Com o resultado, a equipe ucraniana garante boa vantagem para o jogo de volta, que será decidida na Ucrânia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Besiktas x Shakhtar Donetsk: como foi o jogo?

A partida começou de forma intensa, e os times procuraram impor seu jogo desde o apito inicial do árbitro. Jogando em casa, o Besiktas esperava dominar o duelo, mas foi surpreendido pelo Shakhtar jogando ativamente. A pressão dos visitantes se mostrou eficaz, já que, aos sete minutos de jogo, o placar foi aberto.

continua após a publicidade

Os brasileiros tomaram a frente no confronto, e o 1 a 0 foi feito em um golaço do Alisson, ex-jogador do Atlético-MG. O atacante recebeu pelo lado direito, driblou e puxou para o meio. Ele entortou o marcador e deixou um zagueiro no chão. Com o horizonte livre, chutou de fora da área e contou com o desvio do marcador, que matou o goleiro, e a bola morreu no fundo da rede.

➡️Pré-temporada do Barcelona no Japão pode ser cancelada; entenda

➡️Presidente do Barcelona abre o jogo sobre Marcus Rashford no clube

Mesmo jogando em casa, o Besiktas estava acuado. O time teve raras chances de chegar e não aproveitava as oportunidades no começo do jogo. O Shakhtar era mais intenso e, mesmo com o gol, mantinha a pressão. Em uma bela jogada construída, Alisson recebeu em uma virada de jogo, driblou o marcador e atacou o espaço. O ex-Galo cruzou, e Eguinaldo, com seus 1,75m, subiu mais alto que todos os defensores e cabeceou para o fundo do gol.

continua após a publicidade

O Besiktas já parecia abatido com a derrota, mas uma luz surgiu no fim do túnel. Em um escanteio despretensioso, o zagueiro do Shakhtar cometeu um erro juvenil, e a bola pegou em seu braço. O pênalti foi marcado imediatamente, sem margem para reclamações. Tammy Abraham, que não tinha nada a ver com isso, chutou e não decepcionou, diminuindo no placar.

Alisson, do Shakhtar Donetsk, em ação no jogo contra o Besiktas (Foto: Reprodução/X)

No segundo tempo, o Besiktas voltou com mais fome. Logo nos primeiros minutos após o reinício do duelo, o time foi intenso e fez uma jogada perigosa que resultou em um escanteio igualmente perigoso. O ímpeto, no entanto, diminuiu, e o jogo ficou mais morno após o começo eletrizante. O Shakhtar não se acomodava e também buscava jogo.

Com o decorrer da partida, o duelo ficava mais morno, e os dois times jogavam de forma mais passiva. O Shakhtar Donetsk trocava passes, e o Besiktas pouco pressionava, ficando atrás e esperando a sua vez de atacar chegar. A falta de pressão cobrou seu preço, e o time ucraniano pegou a linha defensiva de surpresa, montando um ataque rápido. Alisson, mais uma vez, infiltrou, driblou e chutou, mas a bola foi rebatida, sobrando para Kevin, que chutou com o gol vazio.

➡️Real Madrid pode ganhar reforço no setor defensivo; entenda

➡️Douglas Luiz não se apresenta na Juventus e pode sofrer punição

Na reta final da partida, Gedson Fernandes teve a chance de se aproximar no placar, já que conseguiu sair em velocidade, vencendo os zagueiros. Mas o atacante demorou para decidir o que fazer e viu Bondar se recuperar e dar um carrinho limpo para afastar o perigo.

O fim do jogo, o duelo virou um caldeirão. João Mário fez ótima jogada, carregando pelo meio e tocando para Rafa Silva, que deu um chute forte e rasteiro. O goleiro Riznyk defendeu, mas deu rebote, e nenhum zagueiro estava atento para afastar. João Mário surgiu na sobra e conseguiu colocar a bola no fundo das redes.

➡️PSG pode ser forçado a vender uma de suas estrelas; entenda

O Besiktas ainda teve uma reclamação de pênalti não-marcado, agitando a torcida, que começou a jogar coisas em campo. O jogo foi paralisado, e minutos depois, retomados sob fortes vaias dos fãs. Entretanto, Kevin silenciou os torcedores, já que, nos acréscimos, marcou um golaço para fechar o caixão do time da casa.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk sai com a vantagem no duelo e decidirá a vaga em sua casa, na Ucrânia. Buscando o resultado, o Besiktas terá que vencer no jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília). O Lance! fará a transmissão ao vivo e com imagens do confronto.

✅ FICHA TÉCNICA

BESIKTAS 2X3 SHAKHTAR DONETSK

PLAYOFFS - EUROPA LEAGUE - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Tüpraş Stadyumu, em Istambul (TUR)

🥅 Gols: Alisson (SHA 7'/1T); Eguinaldo (SHA 28'/1T); Tammy Abraham (BES 40'/1T); Kevin (SHA 22'/2T); João Mário (BES 40'/2T); Kevin (SHA 45+4'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Vinicius Tobias (SHK); Jukkola (ILV); Uduokhai (BES)

🔴 Cartão vermelho: -

🌀 Árbitro: Georgi Kabakov (BUL)

🚩 Assistentes: Martin Margaritov (BUL) e Martin Venev (BUL)

🖥️ VAR: Dragomir Draganov (BUL)

⚽ESCALAÇÕES

🟡🔵 BESIKTAS (Técnico: Ole Gunnar Solskjær)

Günol; Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Jurásek; Demir Ege Tıknaz, Kökçü (Muçi); Rashica (Yilmaz), Rafa Silva, Gedson Fernandes; Tammy Abraham (João Mario)

🟠⚫ SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Arda Turan)

Dmytro Riznyk; Pedro Henrique, Matviyenko, Valeriy Bondar e Konoplia (Vinicius Tobias); Marlon (Pedrinho); Kevin, Sudakov, Ocheretko, Alisson; Eguinaldo

Lance! volta ao mercado de transmissões ao vivo com a Europa League

O Lance! dá mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e volta a transmitir uma partida de futebol ao vivo nesta temporada 2025. Na tarde desta quinta-feira (17), a partida entre o tradicional Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e o Ilves, da Finlândia, foi transmitida ao vivo e gratuitamente no canal oficial do YouTube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.