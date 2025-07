Durante o mercado de transferências, clubes espanhóis operam sob regras da La Liga para manter a saúde financeira e a competitividade esportiva. Criado em 2013, o Controle Financeiro impõe limites preventivos aos gastos dos clubes, baseado em suas receitas e obrigações, a fim de evitar endividamentos e distorções econômicas. A iniciativa é considerada uma das mais exigentes entre as grandes ligas europeias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O principal instrumento desse sistema é o Limite de Custo do Elenco (LCE), que determina quanto um clube pode gastar com salários, bônus e outras despesas relacionadas ao elenco. O valor do LCE é calculado a partir da receita orçamentada, menos despesas não esportivas e dívidas a serem quitadas.

continua após a publicidade

Para registrar um novo jogador, os clubes devem apresentar documentação à La Liga, que valida se a operação está dentro do LCE vigente. Esse processo envolve auditorias e ferramentas de inteligência artificial. Além disso, há ainda regras específicas para casos como trocas de jogadores, rebaixamentos, lesões prolongadas e reformas em estádios.

Em caso de descumprimento, há sanções severas, incluindo impedimentos para registro de atletas. Dani Olmo e Pau Víctor, dupla do Barcelona; na última temporada, os dois demoraram para ser inscritos pelo clube devido às rígidas regras financeiras que cercam a competição. Clubes com elevado poder aquisitivo, como Atlético de Madrid e Real Madrid, também devem observar atentamente as normas estabelecidas pelo regulamento.

continua após a publicidade

Impacto positivo 🙌

Desde sua implementação, o Controle Financeiro trouxe resultados expressivos: a dívida dos clubes com o Estado caiu de 650 milhões de euros para 3 milhões, segundo a La Liga. Ao mesmo tempo, os clubes espanhóis conquistaram 21 dos últimos 39 títulos europeus, provando que estabilidade financeira e sucesso esportivo podem andar juntos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.