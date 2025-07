Ex-jogador do Coritiba e Real Madrid acerta com time espanhol

Ex-Coritiba, Real Madrid e PSG, Jesé Rodriguez foi anunciado como novo reforço do Las Palmas, equipe da Segunda Divisão Espanhola. O jogador, aos 32 anos, volta para o futebol espanhol. Essa será a terceira passagem do jogador pelo clube de sua cidade natal, onde já atuou entre 2017 e 2022. O contrato vai até o fim da atual temporada, e ele chega como agente livre após deixar o Johor, da Malásia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Formado nas categorias de base do Real Madrid, Jesé chegou a ser considerado uma das maiores promessas do futebol espanhol. Pelo clube merengue, venceu a Champions League duas vezes, além de ter conquistado o Mundial de Clubes, a La Liga e a Copa do Rei.

continua após a publicidade

➡️Atlético de Madrid ultrapassa os R$ 900 milhões gastos na janela

Jesé Rodriguez em ação pelo Las Palmas, em 2021/22 (Foto: Imago)

A carreira promissora foi interrompida por uma grave lesão no joelho e por seguidas polêmicas fora de campo. Em 2016, foi contratado pelo PSG, mas nunca se firmou. Passou por empréstimos frustrantes em Stoke City, Betis e Sporting, onde não atingiu 20 partidas por temporada em nenhum deles.

Jesé Rodriguez irá defender o Las Palmas pela terceira vez

O Las Palmas representa um porto seguro para Jesé, que já atuou pelo clube em 73 jogos oficiais. Na temporada 2021/22, foi peça importante na campanha que levou a equipe aos playoffs de acesso à elite do futebol espanhol, com 11 gols e quatro assistências em 39 jogos. Apesar do bom desempenho, saiu em baixa após criticar publicamente o técnico García Pimienta, após derrota para o rival Tenerife.

continua após a publicidade

Depois disso, acumulou passagens por Ankaragucu, da Turquia, Sampdoria, na Itália, Coritiba, no Brasil e Johor DT, da Malásia. No Coxa, em 2023, fez apenas seis jogos e marcou um gol, sendo dispensado após o rebaixamento no Brasileirão.

Agora, de volta ao clube que mais lhe deu espaço, Jesé tenta escrever um novo capítulo na carreira. Segundo o portal "Foot Mercato", ele aceitou um salário simbólico de 98 mil euros anuais, com o objetivo de ajudar o Las Palmas a retornar à Primeira Divisão. A expectativa é que traga experiência, liderança e alguma inspiração ao ataque do time comandado por Luis García.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.