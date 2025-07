O Newcastle já começa a se preparar para um possível desfecho indesejado: a saída de Alexander Isak. O atacante sueco, alvo do Liverpool nesta janela de transferências, manifestou ao clube o desejo de explorar novas possibilidades no mercado. Embora não tenha formalizado um pedido de saída, os Magpies monitoram o mercado e já identificaram um possível substituto: Benjamin Sesko, atacante do RB Leipzig.

A informação é da "Sky Sports", que revela que o Newcastle já consultou as condições de uma negociação por Sesko, esloveno de 21 anos que também foi alvo do Arsenal antes da equipe londrina voltar seus esforços para Viktor Gyökeres. O clube inglês já vinha demonstrando interesse em Sesko desde o ano passado.

Sesko ganha força no Newcastle, enquanto Isak vive impasse

Nos bastidores, Sesko parece ganhar força. Recentemente, o estafe do jogador recusou uma proposta vinda da Arábia Saudita, demonstrando que a prioridade é seguir no futebol europeu. O Newcastle observa essa movimentação com atenção, especialmente porque avalia o jovem atacante como uma peça com potencial para assumir o protagonismo ofensivo da equipe.

Enquanto isso, a situação de Isak se mantém incerta. Ele ainda tem três anos de contrato, e o clube o valoriza em cerca de 150 milhões de euros. O técnico Eddie Howe garantiu estar confiante na permanência do sueco, mas reconheceu o momento delicado.

- É uma situação difícil para ele. A especulação afeta, e por isso achei melhor que não participasse do amistoso contra o Celtic. Mas tenho esperança de que ele continue conosco - disse o treinador.

O sueco não viajou com o elenco para a pré-temporada em Singapura, oficialmente por conta de uma pequena lesão muscular, mas fontes próximas ao clube afirmam que o interesse do Liverpool pesou na decisão. Os Reds, inclusive, fizeram uma abordagem informal antes de fechar com Hugo Ekitike, mas seguem atentos à situação.

Além de Sesko, o Newcastle também segue em negociações com o Brentford por Yoane Wissa, embora o congolês seja visto como uma opção secundária. A primeira oferta foi rejeitada, e o Brentford elevou o preço do atacante para 40 milhões de euros após vender Bryan Mbeumo ao Manchester United.

O Newcastle, que já contratou Anthony Elanga nesta janela, tinha o plano de reforçar quatro posições antes do início da temporada 2025/26. Com a indefinição sobre Isak, a prioridade agora parece ser garantir que o ataque não fique desfalcado - seja com a permanência do sueco ou com a chegada de um novo nome de peso.

