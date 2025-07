Real Madrid pode ganhar reforço no setor defensivo; entenda

Joan Martínez, zagueiro de 17 anos revelado pelas categorias de base do Real Madrid, está próximo de retornar aos gramados e pode reforçar o elenco principal na próxima temporada. Após passar quase um ano em recuperação de uma grave lesão no joelho, o jovem defensor entra nos planos da comissão técnica comandada por Xabi Alonso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Martínez foi um dos destaques da pré-temporada passada, quando participou da turnê nos Estados Unidos a convite de Carlo Ancelotti, substituindo o lesionado David Alaba. Ele atuou por 78 minutos nos amistosos, incluindo 33 contra o Barcelona, e chamou atenção pela maturidade em campo. No entanto, poucos dias depois, sofreu a mesma lesão do austríaco: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Joan Martínez em ação pelo time da base do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Real Madrid pode ter achado o zagueiro que tanto procurou

A situação atual da defesa do Real Madrid abre espaço para Joan. Jesús Vallejo foi negociado com o Albacete, Jacobo Ramón se transferiu para o Como, e Alaba segue sem garantia de continuidade, devido a lesões recorrentes. Além disso, negociações com Ibrahima Konaté e William Saliba esbarram em dificuldades e devem ficar para 2026.

➡️Douglas Luiz não se apresenta na Juventus e pode sofrer punição

Atualmente, o setor conta com Éder Militão, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Raúl Asencio e o próprio Alaba. O clube deseja trabalhar com seis zagueiros no elenco principal, especialmente se Xabi Alonso optar por utilizar uma linha com três defensores. Com isso, Joan Martínez aparece como principal candidato a preencher essa vaga.

continua após a publicidade

A curto prazo, ele deve ganhar ritmo com o Real Madrid Castilla, treinado por Álvaro Arbeloa, mas participará regularmente dos treinos com o elenco profissional. A ideia é integrá-lo gradualmente, sem pressa, mas com atenção especial ao seu desenvolvimento. O clube vê em Joan não apenas uma solução emergencial, mas uma aposta segura para o futuro da zaga merengue.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.