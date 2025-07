Douglas Luiz não se apresenta na Juventus e pode sofrer punição

Contratado há um ano, teve desempenho abaixo do esperado.

Ele foi o único a faltar, gerando incômodo na direção do clube.

O brasileiro Douglas Luiz não se reapresentou para a pré-temporada da Juventus nesta quinta-feira (24), quando o elenco bianconero era esperado em Continassa, centro de treinamentos da Velha Senhora. Dessa forma, segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o meio-campista tende a ser punido pela ausência sem qualquer justificativa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Douglas Luiz foi o único do grupo bianconero a faltar o primeiro dia de pré-temporada, o que gerou incomodo na direção do clube. A situação se agrava ainda mais porque existe uma expectativa do jogador em ser negociado nesta janela, o que pode ter corroborado para a ausência. A tendência, neste momento, é que a Juventus estabeleça uma punição ao jogador.

continua após a publicidade

Contratado há apenas um ano, Douglas não conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve no Aston Villa e acabou por ser preterido na grande maioria dos jogos, principalmente pelos bons desempenhos de Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Ao todo, o brasileiro disputou 27 partidas em 2024/25, sendo apenas seis como titular com Thiago Motta e, posteriormente, Igor Tudor no comando.

Douglas Luiz comemorando vitória da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Clubes interessados em Douglas Luiz

Com uma possível saída da Juventus nesta janela de transferências, Douglas Luiz chama atenção de alguns clubes europeus. O jornal local informa que Liverpool, Everton e West Ham monitoram a situação do meio-campista brasileiro. O Aston Villa, seu ex-time, também vem sendo apontado como um destino em potencial. Mesmo com a temporada abaixo da expectativa inicial, a Velha Senhora projeta negociar o volante por 40 milhões de euros (R$ 259,9 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.