Presidente do Barcelona abre o jogo sobre Marcus Rashford no clube

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, abriu o jogo sobre a contratação de Marcus Rashford. Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", o mandatário não só exaltou a qualidade e a motivação do novo reforço inglês, como também revelou os bastidores da negociação, que incluiu o interesse em outros craques, como Luis Díaz e Nico Williams.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

'Forte como uma rocha': Laporta exalta Rashford no Barcelona

Laporta não poupou elogios ao novo reforço, afirmando que o inglês impressionou em sua chegada ao clube.

— Estamos muito contentes porque vem um jogador de grande qualidade, com uma idade ótima e uma motivação extraordinária. Comprovei pessoalmente a empolgação que ele tem de vir para o Barça — disse o presidente. — Ele chegou forte como uma rocha, está muito entusiasmado, se entrosou bem com os companheiros. Estou muito feliz que ele tenha vindo.

continua após a publicidade

Rashford e Joan Laporta apertam as mãos na chegada do inglês no Barcelona (Foto: Divulgação)

Os bastidores da negociação: Luis Díaz e Nico Williams eram opções

O presidente revelou que a contratação de um atacante foi um "terreno complicado" e que Rashford era a sua opção preferida, mas não a única. O colombiano Luis Díaz, do Liverpool, era um dos alvos, mas era complicado pela postura do Liverpool.

Enquanto negociava por Díaz e Rashford, o clube também ouviu uma proposta por Nico Williams, do Athletic Bilbao, mas as condições de pagamento e comissões inviabilizaram o negócio. — Em paralelo, fomos trabalhando nas outras duas [opções], e a de Rashford foi se clareando — explicou Laporta.

continua após a publicidade

O sonho de ser 'One Club Man' e a escolha pelo Barça

Laporta também contou uma história curiosa sobre a motivação de Rashford. Segundo ele, o sonho do atacante era ser um "One Club Man", ou seja, jogar toda a sua vida no Manchester United, clube que o revelou.

— É bonito que um jogador diga isso com sinceridade. Mas, quando se produziu uma situação em sua vida que ele não esperava, o time que ele sempre gostou era o Barça. Ele tinha o Barça no radar. A sua motivação máxima agora é ganhar a Champions com o Barça e a Copa do Mundo com a Inglaterra — finalizou o presidente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.