Atlético de Madrid ultrapassa os R$ 900 milhões gastos na janela

Saída de sete jogadores, sendo seis com mais de 30 anos.

Buscam rejuvenescer o elenco com atletas como Thiago Almada e Johnny Cardoso.

O Atlético de Madrid está ativo no mercado para aprimorar seu elenco e já alcança 149 milhões de euros (R$ 968,1 milhões na cotação atual) na contratação de sete reforços nesta janela de transferências até então. O clube busca uma renovação no time de Diego Simeone e investe em atletas mais jovens, como Thiago Almada e Johnny Cardoso, ex-Internacional.

Além de Almada (24 anos) e Johnny (23), os Colchoneros trouxeram o meia Álex Baena (24), o lateral-esquerdo Matteo Ruggeri (23) e o lateral-direito Marc Pubill (22), corroborando a busca por perfis mais jovens para rejuvenescer o elenco. O zagueiro eslovaco Dávid Hancko (27), que teve o acordo com o Al-Nassr cancelado, e o goleiro Juan Musso (31) completam a lista de reforços do Atlético de Madrid para a temporada 2025/26.

Álex Baena (Villarreal): 42 milhões de euros (R$ 272,9 milhões)

Hancko (Feyenoord): 30 milhões de euros (R$ 194,9 milhões)

Johnny Cardoso (Real Betis): 24 milhões de euros (R$ 156 milhões)

Thiago Almada (Lyon): 21 milhões de euros (R$ 136,4 milhões)

Matteo Ruggeri (Atalanta): 17 milhões de euros (R$ 110,4 milhões)

Marc Pubill (Almería): 12 milhões de euros (R$ 78 milhões)

Juan Musso (Atalanta): 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões)

Atlético de Madrid anuncia Thiago Almada, ex-Botafogo e Lyon (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Movimentos de saída do Atleti

O Atlético de Madrid acertou a saída de sete jogadores. Destes, seis tem idade superior a 30 anos. Angel Correa foi quem mais rendeu lucros até então, sendo vendido ao Tigres, do México, por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Azpilicueta, Witsel, Reinildo e Saúl Ñiguez tiveram seus vínculos encerrados e deixaram o clube. Os próximos a serem negociados serão Rodrigo De Paul, para o Inter Miami, e Samuel Lino, para o Flamengo.

