A grande atuação de Vitor Roque na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), cruzou o Atlântico. A imprensa espanhola destacou o atacante e seu desempenho no Maracanã, classificando o gol do atacante como um "Maracanazo" pessoal que serviu para "tirar 50 quilos das costas" do jogador.

A análise foi feita pelo tradicional jornal "Mundo Deportivo", da Espanha.

'Maracanazo' para quebrar o jejum

O jornal destacou o longo período que o atacante de 20 anos, chamado de "estrela da equipe", vinha sem marcar: uma seca de doze partidas consecutivas. A publicação relembrou uma fala recente do técnico Abel Ferreira, que havia dito que Vitor Roque "parecia estar jogando com 50 quilos nas costas", algo que afetava seu rendimento.

Para o jornal, o golaço no Maracanã serviu como um grande alívio. "Corria o minuto 62 quando 'Tigrinho' aproveitou um erro na defesa rival, deixou o zagueiro no chão com uma finta extraordinária e finalizou de perna esquerda na saída desesperada do goleiro", descreveu a publicação.

Vitor Roque jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Vasco no estadio Mane Garrincha pelo Brasileirão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

O jogo e a situação na tabela

A partida, disputada no Maracanã, terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, com gols de Mauricio e do próprio Vitor Roque. Com o resultado, o Verdão assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do líder, mas com dois jogos a menos, se consolidando na briga pelo título.

