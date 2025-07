Jornalistas destacam atuação de brasileiros em rodada da Europa League

O Shakhtar Donestk venceu o Besiktas por 4 a 2, nesta quinta-feira (24), em Istanbul, na Turquia, pela fase classificatória da Europa League. Na ocasião, os jogadores brasileiros do time ucraniano foram destaques relevantes na confirmação do resultado. O cenário fez os comentaristas Pedro Brandão e Pedro Cardoso, do Lance!, chamarem atenção para a participação de jogadores nacionais no torneio europeu.

Durante a transmissão da partida, pelo Youtube, os jornalistas destacaram o telento brasileiro na vitória do Shakhtar. Todos os quatro gols do time ucraniano foram marcados por brasileiros: Eguinaldo, Kevin (2) e Alisson Santana.

- O talento brasileiro faz diferença. Assim que o Shakthar consegue pegar a bola e sair em velocidade, fica muito difícil para o Besiktas parar a jogada, e quando para, está sendo com falta - iniciou Pedro Brandão

- O Kelvin é um dos mais talentosos desse elenco do Shakthar. Clube que já teve outros brasileiros ao longo da própria história. Como Douglas Costa, William e Fernandinho, todos os três que jogaram por muito tempo na Seleção Brasileira. Então, o clube tem muito apreço pelos atletas brasileiros, por isso tem esse elenco com muitos jogadores daqui - concluiu, Pedro Cardoso.

Besiktas x Shakhtar

Com atuação de gala dos brasileiros, o time ucraniano criou uma vantagem para o jogo de volta do confronto. A vitória dá a condição da equipe do técnico Arda Turan perder por até dois gols de diferença a segunda partida.

O próximo confronto entre as equipes pela fase classificatória da Europa League acontece na próxima quarta-feira (31), pelo joga da volta. O Lance! irá transmitir a partida novamente no Youtube.