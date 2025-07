PSG pode ser forçado a vender uma de suas estrelas; entenda

O PSG vive um dilema importante em relação a um de seu principais jogadores e pode ser forçado a vendê-lo. Trata-se de Gianluigi Donnarumma. A renovação de contrato do goleiro italiano está estagnada e não houve progresso nas negociações nos últimos meses. Com apenas mais um ano restante de vínculo, os Parisienses pensam em colocá-lo no mercado para não correr risco de perder um jogador desse nível à custo zero. A informação é do jornalista Andrés Onrubia, do "Diario AS".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A principal queixa de Donnarumma nas negociações com o PSG tem relação com seu salário, com o goleiro pressionando para um aumento importante. Porém, o Paris lhe ofereceu um contrato intitulado como "variável" pela publicação. Ou seja, um salário vinculado a determinado número de jogos por temporada, em vez de um salário fixo.

continua após a publicidade

PSG e Donnarumma se aproximaram nos últimos meses, diante da performance decisiva do goleiro na Liga dos Campeões, trazendo a conquista do título inédito pelo Paris. Entretanto, ainda janeiro, quando o italiano era alvo de críticas da imprensa, as negociações foram completamente paralisadas, principalmente porque os representantes legais do jogador buscavam um aumento salarial significativo.

Donnarumma faz grande intervenção e salva o PSG no duelo com o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Hipóteses do caso Donnarumma

Segundo o jornal, o PSG não quer chegar ao fim da janela de transferências sem o futuro de Gianluigi Donnarumma resolvido. Caso a tentativa de renovação fracasse, o clube já teria escolhido Lucas Chevalier, do Lille, como seu substituto imediato. Com 23 anos, o francês é considerado um dos goleiros mais promissores da Europa e traria segurança para posição por bons anos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.