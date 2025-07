A pré-temporada do Barcelona na Ásia está por um fio e corre o risco de ser cancelada. Nas últimas 24 horas, o clube viveu um verdadeiro caos logístico que envolveu o cancelamento de um amistoso, uma reviravolta na decisão e o adiamento do voo que levaria a delegação ao Japão, deixando o futuro da excursão em incerteza.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Problemas com o promotor do evento

O estopim da crise foi o anúncio do próprio Barcelona, na quarta-feira (23), de que a partida contra o Vissel Kobe, no Japão, estava cancelada por "grave quebra de contrato" por parte do promotor do evento.

continua após a publicidade

No entanto, na manhã desta quinta (24), uma reviravolta: a viagem para a Ásia foi reconfirmada. A decisão repentina gerou um dia de caos. O elenco, que treinou sem saber do seu destino, foi deixado de sobreaviso e ficou aguardando um ônibus para o aeroporto que nunca chegou.

Após horas de incerteza, o clube confirmou que o voo, previsto para o fim da tarde, foi adiado para a manhã de sexta-feira (25) por problemas com a companhia aérea.

continua após a publicidade

➡️Presidente do Barcelona abre o jogo sobre Marcus Rashford no clube

E agora? Os próximos passos da pré-temporada do Barcelona

Mesmo com o voo remarcado, o mal-estar com o promotor do evento no Japão e a bagunça logística colocam em dúvida a realização não só da primeira partida, mas de toda a excursão do time catalão pelo continente asiático.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.