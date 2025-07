Grupo de John Textor conclui venda de clube a novo dono

O Crystal Palace anunciou nesta quinta-feira (24) a conclusão da transferência de 44,9% de suas ações para o bilionário norte-americano Woody Johnson, proprietário do New York Jets, equipe da NFL. A participação adquirida pertencia ao Eagle Football Group, conglomerado controlado pelo empresário John Textor, dono do Botafogo.

O acordo, inicialmente divulgado no final de junho, foi fechado por 190 milhões de libras esterlinas — aproximadamente R$ 1,4 bilhão na cotação da época — e estava sujeito à aprovação das autoridades responsáveis pela Premier League e da Superliga Feminina da Inglaterra, o que ocorreu recentemente.

Com a finalização da compra, Johnson passa a integrar oficialmente a direção do clube inglês, que conquistou a Copa da Inglaterra na última temporada. A família do empresário tem uma fortuna estimada em 16 bilhões de dólares (cerca de R$ 88,7 bilhões), segundo informações de mercado.

Crystal Palace, John Textor e Uefa

A alienação da participação acionária de John Textor no Crystal Palace era considerada iminente, diante de impedimentos regulatórios impostos pela Uefa. A entidade europeia proíbe que um grupo ou investidor exerça controle relevante sobre mais de um clube participante de suas competições, o que colocava em risco a presença da equipe inglesa na próxima edição da Europa League. Isso acontecia porque o Lyon, também controlado pelo norte-americano, está no segundo torneio mais importante do continente.

Com a venda definitiva das ações pertencentes ao empresário, o Crystal Palace está agora plenamente autorizado a disputar o torneio continental na temporada 2025/26, conforme os critérios estabelecidos pela Uefa.

