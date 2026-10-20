Sevilla acusa LaLiga de esconder imagens do jogo contra o Real Madrid
Clube andaluz cobra acesso a gravações no Bernabéu para checar a arbitragem
O Sevilla acusou publicamente a La Liga de ocultar imagens do jogo contra o Real Madrid, disputado no último domingo no Santiago Bernabéu. A entidade sevillista reivindica o acesso a gravações que consideram essenciais para analisar decisões arbitrárias e fatos relevantes do encontro.
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O Sevilla expressou seu descontentamento com a La Liga devido à falta de transparência na entrega de material audiovisual relacionado ao jogo contra o Real Madrid. Segundo o clube andaluz, a La Liga não forneceu imagens que poderiam esclarecer situações polêmicas ocorridas durante a partida, o que gera dúvidas sobre a gestão e a imparcialidade na divulgação de conteúdos oficiais.
Essa denúncia surge em um contexto em que a revisão e a análise de jogadas por meio de vídeos são fundamentais para a avaliação de arbitragem e para a preparação das equipes. A negativa ou demora em facilitar essas imagens afeta a confiança dos clubes na organização e pode influenciar a percepção pública sobre a competição.
O Sevilla insiste que a transparência na entrega de vídeos é fundamental para garantir a equidade e a correta interpretação dos fatos esportivos. A La Liga, por sua vez, não emitiu uma resposta oficial até o momento sobre essa acusação, o que mantém a polêmica aberta e gera expectativa sobre possíveis medidas ou esclarecimentos futuros.
O próximo jogo do Sevilla será contra o Atlético de Madrid, em que se espera que a polêmica sobre as imagens não afete o desempenho da equipe. Enquanto isso, o clube continua solicitando formalmente à La Liga o acesso aos vídeos para sua análise interna.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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