Além disso, há também a visão da diretoria do Paris, que abriria um largo espaço em sua folha salarial e poderia reforçar ainda mais o elenco com novas peças. Mbappé, considerado a cara do projeto pelos mandatários, tomaria de vez o espaço como protagonista único da equipe e poderia repensar a renovação de contrato. O artilheiro da última Copa do Mundo tem seu vínculo expirando ao fim do primeiro semestre de 2024 e, por enquanto, está mais próximo de uma ida para o Real Madrid no próximo ano do que perto do acordo pela extensão.