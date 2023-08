Ainda segundo a publicação, Neymar é um sonho antigo do Al-Hilal. O camisa 10 brasileiro sempre foi tido como uma espécie de "plano B" da equipe árabe caso não conseguisse a contratação de Lionel Messi, para concorrer com o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Neymar estava na lista do Al-Hilal desde janeiro e o desejo do craque em deixar o PSG intensificou o desejo dos sauditas.