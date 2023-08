Confronto está marcado para domingo (13), no Castelão

Fortaleza x Santos: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

(Foto: Raul Baretta/Santos)

Fortaleza e Santos entram em campo neste domingo (13), às 18h30, no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente duas equipes da parte de baixo da tabela de classificação, já que ambos precisam vencer, principalmente o Peixe, que está na zona de rebaixamento. Uma vitória do Leão, em casa, paga 1.60 na Lance! Betting.

Odds e dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds apontam o Fortaleza como grande favorito a vencer o confronto no Castelão, pagando 1.60, com empate a 3.80. Uma vitória do Peixe tem odds de 6.0, até o momento.

Nossa sugestão de aposta aqui é que ambos os times marcam, com odds a 2.12.

*As odds podem mudar

Estatísticas

Foto: Mateus Lotif/FEC

Fortaleza e Santos se enfrentaram 20 vezes em Campeonatos Brasileiros. Desde então, foram sete vitórias do Peixe, três vitórias do Leão e 10 empates entre paulistas e cearenses.



As duas equipes vivem situação complicada no Brasileirão. O Santos, principalmente, já que é o 17º colocado, com apenas 18 pontos e na zona de rebaixamento. Só a vitória interessa ao time da Baixada, que na última rodada, empatou com o Athletico-PR por 1 a 1.



O momento do Fortaleza é um pouco mais tranquilo. O time é o 13º na tabela, com 23 pontos, apenas cinco à frente da degola. Na última rodada perdeu para o Goiás.

Onde assistir à partida<br>