A Argentina levou a melhor sobre o Uruguai e conquistou o terceiro lugar da Copa América Feminina 2025. A partida foi disputada na noite desta sexta-feira (1º), no Estádio Casa Blanca, em Quito.

No tempo regulamentar, o clássico sul-americano terminou empatado em 2 a 2. Aldana Cometti e Florencia Bonsegundo marcaram para a Albiceleste, enquanto Esperanza Pizarro e Juliana Vieira balançaram as redes a favor da Celeste.

Nas penalidades, a Argentina venceu por 5 a 4, com destaque para a goleira Solana Pereyra, que defendeu uma cobrança e garantiu o lugar da equipe no pódio do torneio continental.

Como foi Argentina e Uruguai

A Argentina saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. A camisa 6, Aldana Cometti, subiu livre e abriu o placar de cabeça, aproveitando saída errada da goleira uruguaia.

Mas a resposta da Celeste não demorou. Aos 35 minutos, Esperanza Pizarro arriscou de longe pela esquerda. A bola quicou no gramado e enganou a goleira argentina, morrendo no fundo da rede: tudo igual no Estádio Casa Blanca.

Já nos acréscimos, aos 45 minutos, o Uruguai conseguiu a virada. Pizarro recebeu pela ponta e cruzou na medida para Juliana Vieira completar para o gol. Virada da Celeste no fim do primeiro tempo: 2 a 1.

O segundo tempo foi marcado por duelo entre as equipes, mas com poucas chances claras. Aos 38, a arbitragem assinala pênalti para a Argentina após toque dentro da área. Bonsegundo bate com força e deixa tudo igual no placar.

Nos acréscimos do segundo tempo, Agustina Sánchez salvou a Argentina ao defender um chute perigoso de Sophia Brun, mas deixou o campo logo depois. De olho na disputa por pênaltis, a técnica fez uma substituição estratégica: entrou a experiente goleira Sofía Olivera.

Nas penalidades, porém, quem brilhou foi Solana Pereyra. A goleira argentina defendeu a cobrança de Lacoste e garantiu a vitória por 5 a 4, além do terceiro lugar na Copa América Feminina.