Entre os clubes interessados em sua contratação, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o que tem melhores condições para fechar a negociação. Contando com o aporte do Fundo de Investimento Público local, o clube de Jorge Jesus tem como objetivo lhe oferecer um contrato de 80 milhões de euros por ano, 26 milhões a mais do que o recebido na capital da França. O Chelsea também chegou a manifestar interesse, mas deve analisar o valor antes; um retorno ao Barcelona é desejado pelo atleta, mas as condições financeiras dos catalães exigiriam uma alta redução no salário atual, avaliado em 54 milhões na moeda europeia.