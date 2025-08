Copa da França 2025/26: o que é, times, regulamento e datas

A Copa da França 2025/26, chamada oficialmente de Coupe de France, é a competição eliminatória nacional mais importante do futebol francês. Criada em 1917, ela é organizada pela Federação Francesa de Futebol e permite a participação de clubes de todas as divisões e regiões do país — dos amadores aos profissionais, incluindo até equipes dos territórios ultramarinos franceses.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo de mais de um século, a Copa da França consolidou-se como um dos torneios mais democráticos do futebol europeu. O torneio é conhecido por proporcionar confrontos improváveis entre pequenos clubes regionais e gigantes da Ligue 1, promovendo histórias emocionantes, surpresas e grandes feitos. Para muitos torcedores e comunidades locais, a competição representa o momento máximo da temporada.

O campeão da Copa da França garante vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League da temporada seguinte e também assegura participação no Trophée des Champions, partida que abre oficialmente a temporada do futebol francês. Além disso, os clubes finalistas recebem premiações financeiras significativas e ampla visibilidade em todo o país.

continua após a publicidade

Quem participa da Copa da França 2025/26

A edição 2025/26 da Copa da França contará com milhares de clubes inscritos. A participação é aberta a todas as equipes que estejam registradas e em situação regular nas ligas locais filiadas à Federação Francesa de Futebol. Isso inclui clubes:

Das ligas amadoras regionais (departamentais e regionais)

Das divisões semiprofissionais (National 3, National 2 e National)

Das divisões profissionais (Ligue 2 e Ligue 1)

Dos territórios ultramarinos franceses (como Reunião, Martinica, Guiana Francesa, Mayotte, Nova Caledônia, entre outros)

A entrada de cada grupo de clubes acontece de forma escalonada. Os amadores iniciam a competição ainda no mês de julho, nas fases locais. As equipes das divisões superiores entram conforme o avanço da competição. Os clubes da Ligue 2 ingressam no sétimo turno, enquanto os times da Ligue 1 participam a partir do nono turno, quando restam apenas 64 clubes.

continua após a publicidade

A inclusão dos clubes ultramarinos é uma característica única da Copa da França. Eles participam de uma fase classificatória própria e, se avançarem, enfrentam os clubes da França continental no mesmo sorteio da fase principal.

Formato e regulamento da Copa da França 2025/26

A Copa da França segue o modelo clássico de eliminação direta, com partidas únicas em todas as fases. Em caso de empate no tempo regulamentar, os confrontos seguem para prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A estrutura da edição 2025/26 será composta por 14 fases, iniciando em julho com as etapas regionais e culminando com a grande final em maio de 2026. As fases iniciais são organizadas pelas ligas locais e regionais. A partir do sétimo turno, a organização e o sorteio passam a ser centralizados pela Federação Francesa de Futebol.

As fases estão distribuídas da seguinte forma:

Fases preliminares regionais (julho a setembro)

Sétimo turno: entrada dos clubes da Ligue 2

Oitavo turno: confrontos eliminatórios entre clubes qualificados

Nono turno (1/32 de final): entrada dos clubes da Ligue 1

Dezesseis avos (1/16 de final)

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinais

Final

Os mandos de campo nas fases iniciais são atribuídos, em regra, ao clube da divisão inferior. Nos estágios mais avançados, o sorteio é aberto e pode definir mandos de campo entre clubes do mesmo nível. As semifinais são realizadas em campo neutro, e a final ocorre tradicionalmente no Stade de France, em Paris.

Datas oficiais da Copa da França 2025/26

O calendário oficial da Copa da França 2025/26 está distribuído ao longo de toda a temporada, de acordo com o seguinte cronograma:

Julho a setembro de 2025: fases preliminares regionais (1º ao 6º turno)

fases preliminares regionais (1º ao 6º turno) 27 e 28 de setembro de 2025: sétimo turno (entrada dos clubes da Ligue 2)

sétimo turno (entrada dos clubes da Ligue 2) 11 e 12 de outubro de 2025: oitavo turno

oitavo turno 20 e 21 de dezembro de 2025: nono turno (1/32 de final com entrada da Ligue 1)

nono turno (1/32 de final com entrada da Ligue 1) 10 e 11 de janeiro de 2026: 1/16 de final

1/16 de final 4 de fevereiro de 2026: oitavas de final

oitavas de final 4 de março de 2026: quartas de final

quartas de final 22 de abril de 2026: semifinais em campo neutro

semifinais em campo neutro 23 de maio de 2026: final no Stade de France

Essas datas foram ajustadas para não entrarem em conflito com as rodadas da Ligue 1, Ligue 2, das competições europeias e das datas FIFA. O calendário foi montado para garantir que cada fase tenha espaço próprio, com transmissões amplas e foco nacional.

Estádios e aspectos logísticos

Durante as fases iniciais, os jogos são disputados nos estádios dos clubes de menor divisão ou, quando não há diferença de nível, por sorteio. A Federação busca manter os jogos no campo do clube menos favorecido, como forma de prestigiar o caráter local da competição.

À medida que a competição avança, os jogos passam a ser realizados em estádios com maior estrutura, especialmente a partir das oitavas de final. As semifinais são sempre disputadas em estádios neutros com grande capacidade e logística adequada. A final acontece no Stade de France, tradicional palco da decisão desde 1998.

A presença de clubes dos territórios ultramarinos requer ajustes logísticos especiais. Eles disputam suas fases iniciais em seus territórios e, se avançam, viajam para a França continental, onde integram o sorteio geral a partir do oitavo ou nono turno. Essa integração é um dos elementos mais simbólicos da Coupe de France, que representa toda a extensão territorial da República Francesa.

Premiação e impacto esportivo

O campeão da Copa da França 2025/26 garante vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League da temporada 2026/27. Além disso, conquista o direito de disputar o Trophée des Champions, a supercopa francesa, contra o campeão da Ligue 1.

Caso o vencedor da Copa já esteja classificado para a Champions League ou para a própria Europa League via campeonato nacional, a vaga é repassada ao clube mais bem colocado na Ligue 1 ainda não classificado para torneios continentais.

Além da vaga europeia, o título oferece prestígio, visibilidade nacional, bonificações financeiras por fase e receita com direitos de transmissão. Mesmo para clubes que não chegam à final, alcançar fases avançadas pode representar uma virada de temporada — esportiva e economicamente.