O contrato atual de Harry Kane com os Spurs se encerra no fim do primeiro semestre de 2024. Caso não haja uma renovação do vínculo, esta pode ser a última oportunidade de lucro com sua saída, já que a partir de janeiro o atacante já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O "Furacão" está a poucos gols de bater o recorde histórico de Alan Shearer como maior artilheiro da história da Premier League e uma saída para o futebol alemão poderia inviabilizar a marca. São 213 gols para o atual capitão da seleção da Inglaterra, contra 260 para o ídolo do Newcastle e atual detentor do posto.