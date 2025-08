Recém-contratado de clube da Premier League bate recorde de camisas vendidas

Uma dos nomes mais desejados no futebol europeu, Viktor Gyokeres já começou dando frutos ao Arsenal, clube que o contratou junto ao Sporting por cerca de 70 milhões de euros. Após ser apresentado com a lendária camisa 14 de Thierry Henry, o sueco quebrou o recorde de camisas vendidas, além de ter derrubado o site oficial do clube inglês por algumas horas devido ao alto número de acessos.

Apesar da ausência de números oficiais até o momento, a imprensa britânica já confirmou que as vendas envolvendo o atacante sueco superaram todos os recordes anteriores para atletas recém-contratados.

Como forma de alavancar as vendas, o Arsenal realizou uma ação promocional: a personalização das camisas com nome e número de Gyökeres foi oferecida gratuitamente — um serviço que costuma custar 16 euros (aproximadamente R$ 117).

Nos Gunners, a camisa 14 é considerada icônica, já que foi utilizada por Thierry Henry, maior artilheiro da história do clube.

Gyokeres fez sua estreia pelo Arsenal contra o Tottenham

Na partida que marcou a estreia do atacante Viktor Gyokeres no Arsenal, o Tottenham venceu os rivais do norte de Londres por 1 a 0, nesta quinta-feira (31), em amistoso de pré-temporada. A partida ocorreu no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, com início às 8h30 (de Brasília). O gol foi marcado por Pape Sarr, no fim do primeiro tempo, em cobertura no meio da rua.

Viktor Gyokeres em aquecimento antes da partida amistosa contra o Tottenham (Foto Peter Parks / AFP)

Aos 81 minutos, foi a vez de do sueco estrear com a camisa do Arsenal. Com poucas ações, o centroavante não foi participativo no duelo, visto que o Tottenham valorizou a posse de bola para administrar o resultado.

