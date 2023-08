O Al-Rayyan anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do atacante Róger Guedes, ex-Corinthians. O brasileiro custou 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 49 milhões, aos cofres do clube árabe, e é o terceiro brasileiro a se juntar ao elenco nesta janela de transferências, somando-se a Thiago Mendes, ex-São Paulo, e Gabriel Pereira, também com passagem pelo Timão.