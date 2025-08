Na mira do Fluminense, possíveis reforços entram em campo neste final de semana

O Fluminense está ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. Até o momento, há cinco frentes de negociação e todas as possíveis contratações entram em campo neste final de semana. Para o torcedor ficar de olho neles, o Lance! reuniu os jogos e horários.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

➡️ Fluminense já recebeu parte da premiação do Mundial e definiu como empregará o valor

Veja a agenda e detalhes das negociações do Flu

Hinestroza - Atlético Nacional

O primeiro nome a aparecer foi de Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O colombiano de 23 anos é o destaque do time e atua na mesma posição de Jhon Arias, inclusive na seleção da Colômbia. Contudo, a negociação está travada pelo desejo do clube de ter o jogador para as oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

O jogador entra em campo no sábado (2), às 20h20 (de Brasília), para enfrentar o Tolima, fora de casa, pela 5ª rodada do campeonato colombiano. O Atlético Nacional está em quarto lugar e Hinestroza ainda não marcou gols, mas é o líder do time em assistências.

Santi Moreno - Portland Timbers

Outro possível reforço é Santi Moreno, do Portland Timbers. Já há acordo verbal entre jogador e clube para um acerto com o Tricolor, que enviou uma nova proposta para contar com o colombiano. O jogador já manifestou sua vontade de jogar no Brasil.

continua após a publicidade

Ele entra em campo na madrugada do dia sábado para domingo (3), às 00h (de Brasília), pela 2ª rodada da Leagues Cup, em que times da MLS (EUA) enfrentam times da liga mexicana. O jogo terá transmissão da Apple TV pelo MLS Season Pass.

Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns

Lucas Ribeiro comemora seu gol pelo Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

No meio de campo, o alvo é Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns. O time sul-africano foi um dos adversários do Flu no Mundial de Clubes e o brasileiro se destacou na partida, criando diversas chances e levando perigo à meta tricolor. Uma proposta já foi enviada, mas há concorrência de um clube do Catar.

O Mamelodi joga no domingo (3), às 13h (de Brasília), contra o Richards Bay FC, pelas quartas de final da Taça MTN8. O torneio reúne os oito melhores colocados no campeonato sul-africano em um campeonato de mata-mata cujo atual campeão é o Orlando Pirates.

Nino - Zenit

Além deles, o Flu abriu conversas com o Zenit, da Rússia, para repatriar o zagueiro Nino. Os russos resistem à negociação, mas o Tricolor conta com a vontade do jogador para tentar avançar com a transferência.

O Zenit joga contra o CSKA no domingo (3), às 12h (de Brasília), pela 3ª rodada da liga russa. Desde que chegou, o zagueiro se tornou titular absoluto pelo clube de São Petesburgo.

Vitinho - sem clube

Outro jogador na mira do Tricolor é Vitinho, que já defendeu Botafogo e Flamengo, e estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Atualmente sem clube, uma proposta já foi enviada ao estafe do atleta, que chegaria sem custos ao Fluminense. Ele já trabalhou com Renato Gaúcho no Rubro-Negro e é bem avaliado pelo treinador. No entanto, o Flu concorre com outro clube árabe, que apresentou cifras superiores e consideradas distantes da realidade brasileira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense