IA crava resultado de Colômbia x Brasil na final da Copa América Feminina

Colômbia x Brasil se enfrentam neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), na final da Copa América Feminina. A bola rola no Estádio Casa Blanca, em Quito, e o Lance! perguntou para uma inteligência artificial quanto será o jogo.

continua após a publicidade

Durante a campanha, o Brasil venceu quatro jogos e empatou uma única vez, justamente contra as colombianas. Na estreia, superou a Venezuela por 2 a 0, depois goleou a Bolívia por 6 a 0, venceu Paraguai (4 a 1) e Uruguai, na semifinal, por 5 a 1.

➡️Vídeo de Pai de Gerson durante jogo do Flamengo viraliza: ‘Cavando a volta’

De acordo com a previsão da Meta IA, o Brasil vai se sagrar campeão com uma vitória de 3 a 0. A inteligência artificial pesou o histórico vitorioso da Seleção Brasileira e destacou a camisa 10 Marta como parte fundamental do possível título.

continua após a publicidade

Colômbia x Brasil Copa América Feminina (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Como chegam as adversárias para Colômbia x Brasil e prováveis escalações

A Colômbia chega à final depois de finalizar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 8 pontos. Ne semifinal, encarou a Argentina, e as equipes empataram sem gols no tempo normal, e nas penalidades iniciais, cada seleção desperdiçou uma cobrança. Nas alternadas, a Colômbia converteu, enquanto a Argentina foi eliminada após Stabile acertar a trave em sua batida.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Cláudia (Lorena); Yasmim, Isa Haas, Tarciane e Fê Palermo; Duda Sampaio, Angelina e Ary Borges; Marta, Gio e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

COLÔMBIA: Kate Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí e Daniela Caracas; Leicy Santos, Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo; Valerin Loboa, Linda Caicedo e Mayra Ramírez. Técnico: Ángelo Marsiglia.