Com relação à escalação, o Tricolor não pode contar com os reforços Lucas Moura e James Rodríguez, que chegaram após a disputa do primeiro jogo das oitavas e não puderam ser inscritos na Sul-Americana. No entanto, o meio-campista Gabriel Neves retorna ao time após se recuperar de uma fratura na costela que o deixou fora de combate por seis jogos.