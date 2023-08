O tempo de recuperação de uma ruptura no ligamento costuma variar de jogador para jogador. Em média, leva-se entre oito a doze meses, contando com período de readaptação e recuperação física. Courtois fez grande temporada com os merengues em 2022-23: foram 49 jogos disputados, somando todas as competições, com 17 clean sheets e uma média de um gol sofrido por jogo.