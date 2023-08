A chegada do meia Lee Kang-In ao Paris Saint-Germain parece ter feito bem ao atacante Neymar. Em meio aos rumores de uma eventual saída do brasileiro do clube, o recém-chegado rapidamente fez amizade com o brasileiro e a dupla tem marcado presença constante nas redes sociais, tornando o sul-coreano no mais novo "parça" de Neymar.