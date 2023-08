No início desta semana, o astro entregou um pedido à diretoria para que o negociasse com outro clube, pegando os mandatários de surpresa. Imaginava-se que o camisa 10 estava feliz com a chegada de Luis Enrique ao comando, com quem triunfou no próprio Barça. Na última quarta-feira, os diretores passaram a Neymar que não contam mais com ele (o mesmo para Verratti), o colocando fora dos planos.