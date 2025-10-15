‘Se comporta’ e ‘chicote’: jornais espanhóis dividem opiniões sobre o Brasil de Ancelotti
Equipe nacional volta a campo em novembro para os dois últimos amistosos do ano
- Matéria
- Mais Notícias
Com uma série de falhas defensivas, a Seleção Brasileira foi derrotada de virada por 3 a 2 pelo Japão na terça-feira (14), em Tóquio — resultado que repercutiu amplamente na imprensa internacional. Na Espanha, país reconhecido pela cobertura esportiva intensa, o desempenho do Brasil ganhou destaque imediato. Os veículos "As" e "Marca" repercutiram as partidas da equipe na Data Fifa de outubro, destacando as possíveis conclusões para o futuro do time comandado por Carlo Ancelotti.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
61% não confiam no hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026; veja pesquisa
Seleção Brasileira14/10/2025
- Futebol Internacional
Brasil: jornais espanhóis criticam escolha de Carlo Ancelotti em derrota para o Japão
Futebol Internacional14/10/2025
- Seleção Brasileira
ANÁLISE – Seleção lembra ao Brasil que a 1ª vez a gente nunca esquece
Seleção Brasileira14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
"As" 📰
Os confrontos recentes do Brasil — a vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, com atuação convincente, e a derrota de virada por 3 a 2 para o Japão, no segundo tempo — trouxeram mais dúvidas do que certezas ao técnico italiano nesta etapa final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A publicação destacou que o comandante ainda define sua estratégia de jogo e trabalha nos ajustes necessários para consolidar a equipe, com o objetivo de apresentar um elenco plenamente preparado até março, prazo estabelecido para chegar ao Mundial com o plano tático finalizado e os atletas convocados garantidos.
Tradução: Ancelotti tira o chicote (título). Após o desastre de Tóquio, ainda há muitas incógnitas. O italiano espera definir sua escalação final para a Copa do Mundo de 2026 antes da pausa internacional em março (subtítulo).
— O Brasil sai da pausa internacional com mais respostas do que incógnitas. Enquanto a seleção principal brilha, Carlo Ancelotti precisa elaborar o plano B, aquele que perdeu de forma tão contundente para o Japão. Com a Copa do Mundo se aproximando, o plano do italiano é ter a seleção pronta para a Copa do Mundo da FIFA em março. Por enquanto, ele já definiu seus homens de confiança. Os homens de Ancelotti.
— Ao contrário do romance, Ancelotti quer que os escolhidos o levem à sua sexta estrela. Uma fé cega e confiança em uma unidade central, a equipe titular, que tem sido evidente nas últimas partidas.
"Marca" 📰
O periódico apresentou uma perspectiva distinta do concorrente sobre o contexto pós-amistosos do Brasil contra seleções asiáticas. Por se tratar de um veículo espanhol, concentrou a análise na situação dos jogadores do Real Madrid e nos aspectos físicos e técnicos.
Enquanto os merengues enfrentaram problemas com Kylian Mbappé, lesionado pela França, Franco Mastantuono, que se machucou atuando pela Argentina, e Dean Huijsen, afastado antes da primeira partida da Espanha por contusão, os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão tiveram boas atuações e retornam a Valdebebas em plenas condições físicas.
Tradução: Ancelotti se comporta com o Madrid (título). Ele protegeu Militão na última partida, dosou Vinicius e Rodrygo reforçou. (subtítulo).
— Os riscos são altos no retorno à competição, e qualquer contratempo com jogadores internacionais é prejudicial (ao Real Madrid). Desta vez não foi diferente.
— Nesse sentido, o Madrid encontrou um aliado em Ancelotti. O agora técnico brasileiro tem sido gentil com sua antiga equipe e tem se mostrado muito atento às circunstâncias dos jogadores do Real Madrid sob seu comando. Ele protegeu Militão na última partida, moderou Vinícius e reforçou Rodrygo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Após a derrota para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.
- Matéria
- Mais Notícias