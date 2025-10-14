menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Marrocos x França: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Copa do Mundo sub-20

Seleções de base se enfrentam na semifinal do Mundial Sub-20

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
19:57
Marrocos x França pela Copa do Mundo sub-20 (Arte: Lance!)
imagem cameraMarrocos x França pela Copa do Mundo sub-20 (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marrocos e França se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estadio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso, no Chile. O jogo é válido pelas semifinais da Copa do Mundo sub-20 e o duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube), FIFA+ (streaming) e SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Marrocos chega ao confronto com muita moral. A equipe passou em primeiro na fase de grupos, derrotando Espanha e Brasil e sofrendo um revés para o México. No mata-mata, a seleção africana passou pela Coreia do Sul e Estados Unidos, sendo esse último jogo, vencendo com autoridade.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo Marrocos
MAR
FRA
Semifinal
Copa do Mundo sub-20
Data e Hora
quarta-feira, 15 de outubro, às 17 (de Brasília)
Local
Estadio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso (CHI)
Árbitro
Onde assistir

A França, por outro lado, encontrou dificuldades na fase de grupo. A equipe somou duas vitórias e uma derrota, retrospecto igual a África do Sul e Estados Unidos, e a classificação se deu por conta de outros critérios. Desta forma, como a França venceu a África do Sul no confronto direto, os Bleus passaram para a próxima fase, onde venceram Japão em jogo duro, que terminou em gol nos acréscimos da prorrogação. A Noruega também foi deixada para trás pelos franceses

Tudo sobre o jogo entre Marrocos e França (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Marrocos 🆚 França
Semifinal - Copa do Mundo sub-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 17 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso (CHI)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube), FIFA+ (streaming) e SporTV (canal fechado)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Maamma, Byar, Khalifi, Haddad; Yassine, Zabiri

🔵🔵 França (Técnico: Bernard Diomède)
Olmeta; Beyuku, Kamara, Zidane, Bourgault; Benama, Borgne; Touré, Bouabré, Bermont; N'Guessan

Marrocos x França pela Copa do Mundo sub-20 (Arte: Lance!)
Marrocos x França pela Copa do Mundo sub-20 (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias