Marrocos x França: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Copa do Mundo sub-20
Seleções de base se enfrentam na semifinal do Mundial Sub-20
Marrocos e França se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estadio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso, no Chile. O jogo é válido pelas semifinais da Copa do Mundo sub-20 e o duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube), FIFA+ (streaming) e SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV
Marrocos chega ao confronto com muita moral. A equipe passou em primeiro na fase de grupos, derrotando Espanha e Brasil e sofrendo um revés para o México. No mata-mata, a seleção africana passou pela Coreia do Sul e Estados Unidos, sendo esse último jogo, vencendo com autoridade.
Ficha do jogo
A França, por outro lado, encontrou dificuldades na fase de grupo. A equipe somou duas vitórias e uma derrota, retrospecto igual a África do Sul e Estados Unidos, e a classificação se deu por conta de outros critérios. Desta forma, como a França venceu a África do Sul no confronto direto, os Bleus passaram para a próxima fase, onde venceram Japão em jogo duro, que terminou em gol nos acréscimos da prorrogação. A Noruega também foi deixada para trás pelos franceses
Tudo sobre o jogo entre Marrocos e França (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Marrocos 🆚 França
Semifinal - Copa do Mundo sub-20
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 17 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso (CHI)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube), FIFA+ (streaming) e SporTV (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟢 Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Benchaouch; Maamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Maamma, Byar, Khalifi, Haddad; Yassine, Zabiri
🔵🔵 França (Técnico: Bernard Diomède)
Olmeta; Beyuku, Kamara, Zidane, Bourgault; Benama, Borgne; Touré, Bouabré, Bermont; N'Guessan
