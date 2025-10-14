Espanha vale 20 vezes a equipe que goleou; entenda

A Espanha se aproximou da Copa do Mundo com a vitória da última terça-feira, sobre a Bulgária. Foi a líder do grupo contra a lanterna, pelas Eliminatórias Europeias. Mas a distância técnica do 4 a 0 apenas refletiu a diferença do nível das duas seleções. O valor de mercado do elenco derrotado é de € 43,35 milhões, enquanto o da equipe vencedora é de € 886 milhões. Uma diferença de 20,44 vezes.

Parece até que a goleada ficou barata. Os números são do site especializado Transfermarkt, e apontam que o jogador mais valorizado da Bulgária é o atacante Kiril Despodov: € 8 milhões. Nenhum dos titulares da Espanha na última tarde estão avaliados em menos de € 20 milhões.

Valor de mercado dos titulares da Espanha contra a Bulgária

Jogador Valor

Unai Simón € 25 milhões

Pedro Porro € 45 milhões

Le Normand € 40 milhões

Laporte € 25 milhões

Grimaldo € 35 milhões

Zubimendi € 50 milhões

Pedri € 90 milhões

Mikel Merino € 50 milhões

Baena € 25 milhões

Mikel Oyarzabal € 50 milhões

Samu Aghehowa € 20 milhões

Somente os titulares da Espanha estão avaliados numa soma de € 455 milhões. É o sexto grupo de jogadores convocados com maior valor no recorte mais recente do site, do mês passado. Têm maior valor de mercado que a Espanha somente Brasil, Portugual, Portugal, Inglaterra e a França, líder da lista.

O que vem por aí?

Após o jogo da última terça-feira, a Espanha volta a campo no mês de novembro, durante a próxima Data Fifa. A Roja enfrentará a Geórgia, em duelo previsto para o dia 15 de novembro, às 14h (de Brasília). A Bulgária também jogará na mesma data e horário, mas contra a Turquia.

