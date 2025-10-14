Com uma série de falhas defensivas, a Seleção Brasileira foi derrotada de virada por 3 a 2 pelo Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio — resultado que repercutiu amplamente na imprensa internacional. Na Espanha, país conhecido por sua cobertura esportiva intensa, o desempenho da equipe nacional ganhou destaque imediato. Nos principais veículos, Vini Jr esteve em destaque devido à atuação abaixo das expectativas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No momento em que o atacante do Real Madrid foi substituído por Matheus Cunha, aos 13 minutos do segundo tempo, — em uma movimentação padrão, já que Ancelotti fez outras mudanças no trio de ataque —, a equipe brasileira perdeu estabilidade defensiva. O time sofreu o gol de empate aos 17 minutos e, posteriormente, o gol da virada aos 26, não conseguindo reagir a tempo.

continua após a publicidade

Nesse contexto, o fato de o jogador ter sido substituído pouco antes dos gols sofridos pela Seleção não passou despercebido pelos jornais "As" e "Marca", que destacaram positivamente sua atuação e sugeriram uma possível relação entre sua saída e a queda de rendimento da equipe. A imprensa local já havia elogiado a participação do brasileiro na goleada sobre a Coreia do Sul, no primeiro amistoso desta Data Fifa de novembro.

Sobre a partida em si, ambos os veículos destacaram as falhas defensivas da dupla de zaga brasileira. O jornal "As" apontou diretamente o erro de Fabrício Bruno no primeiro gol, enquanto o "Marca" mencionou Lucas Beraldo como um dos pontos vulneráveis da defesa no segundo lance. Abaixo, veja a repercussão nos portais:

continua após a publicidade

Jornal "As" sobre a partida entre Japão e Brasil (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Hecatombe sem Vinícius (título). O Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2, após perder uma vantagem de dois gols. Ancelotti tirou o jogador do Real Madrid, e os japoneses voltaram (subtítulo).

— Uma vitória clara para os pentacampeões mundiais se aproximava, mas o Japão criou problemas para eles, em parte graças ao talento de Fabrício Bruno, que deu assistência para Minamino marcar — escreveu o "As".

Jornal "Marca" sobre a partida entre Japão e Brasil (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Brasil de Vini Jr perde para um Japão épico (título). O time de Ancelotti começou vencendo por 2 a 0, mas o Japão deu uma reviravolta épica no segundo tempo e venceu por 3 a 2 (subtítulo).

— Mas aos 52 minutos, o ponta do Monaco (Takumi Minamino) marcou, forçando (Lucas) Beraldo a cometer um erro e iniciando a reação. Ancelotti substituiu Vini Jr aos 60 minutos para dar descanso ao ponta do Real Madrid e colocou Rodrygo, que se provaria o melhor jogador do brasileiro nos minutos finais — assinou o "Marca".

⚪🔴Japão 3x2 Brasil 🟢🟡

Foi pelo lado direito, entretanto, que o Brasil abriu o placar. Aos 26 minutos, Paulo Henrique recebeu um belo passe de Bruno Guimarães e, com um chute cruzado, marcou seu primeiro gol pela Seleção logo em sua estreia como titular. Cinco minutos depois, Gabriel Martinelli ampliou, após assistência de Lucas Paquetá. O 2 a 0 no primeiro tempo parecia encaminhar uma vitória tranquila, o que facilitaria as observações de Ancelotti. No entanto, a defesa, setor considerado fundamental pelo técnico italiano, falhou.

Paulo Henrique comemora com Vini Jr após marcar contra o Japão, em amistoso disputado no Estádio de Tóquio (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Aos 6 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabrício Bruno cometeu um erro ao tentar um passe dentro da grande área, entregando a bola nos pés de Minamino, que finalizou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Shunsuke Nakamura chutou cruzado, e o zagueiro do Cruzeiro, tentando cortar, acabou desviando a bola para dentro do gol. Aturdido defensivamente, o Brasil perdeu a organização, e o Japão, aproveitando o bom momento, continuou pressionando. Aos 25, o time japonês virou o jogo: cobrou escanteio, e Ayase Ueda, livre, cabeceou para marcar.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.