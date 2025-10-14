O atual ciclo para a Copa do Mundo de 2026 deixará muitas lembranças para o torcedor brasileiro, assim como a derrota do Brasil desta terça-feira (14) para o Japão será inesquecível para Carlo Ancelotti, que viu à beira do campo a Seleção sofrer três gols em apenas 19 minutos. E isso depois de estar vencendo por 2 a 0.

Até aqui, o caminho tortuoso do Brasil para o Mundial do próximo ano inclui derrotas para o Paraguai e para a Bolívia nas Eliminatórias, goleadas para a Argentina e Senegal, dois empates com a Venezuela e, agora, o primeiro revés para o Japão. Tudo isso com quatro treinadores diferentes. De monotonia o torcedor não pode reclamar, salvo algumas vezes em que se sentou em frente à TV para assistir a algumas das partidas da Seleção nos últimos anos.

Carlo Ancelotti fez nesta terça-feira seu sexto jogo à frente do Brasil, e o técnico que sempre deixa muito claro a necessidade de se ter compromisso defensivo viu a equipe errar como se não houvesse amanhã. Bom, para alguns dos jogadores que entraram em campo em Tóquio, na Seleção provavelmente não haverá mais mesmo.

Errar é humano e do jogo, absolutamente todo mundo erra e claro que tudo sempre é uma questão de melhorar na próxima. Goleiros falham, zagueiros entregam gols, atacantes perdem outros… O problema é que a Copa do Mundo é restrita a um elenco de 26 jogadores e no máximo oito partidas. Entregar um gol, como fez Fabrício Bruno nesta terça, pode custar o Mundial. E, para azar do zagueiro, Ancelotti já tem boas opções para o setor. A partida em Tóquio era uma rara chance para o defensor do Cruzeiro buscar uma vaga na Copa. Difícil crer que terá outra.

O jogo mostrou também por que Alisson se mantém como camisa 1 do Brasil há uma década. Ederson, Bento e, agora, Hugo Souza, foram titulares em algum momento no atual ciclo para a Copa do Mundo e todos levaram três gols em uma partida, algo que nunca aconteceu com o goleiro do Liverpool. A má notícia para os outros três é que só há duas vagas sobrando para o Mundial.

Seleção seguirá com testes

O planejamento da comissão técnica de Carlo Ancelotti para a Data Fifa de novembro prevê mais testes de jogadores, e acerta o treinador em manter isso mesmo com a derrota para o Japão. Porque a base titular ele já conhece, e não serão meia-dúzia de treinos a sete meses da Copa do Mundo que irão consolidar o elenco. O Brasil tem que ter o time encaminhado em março.

Mas é bem provável que os três gols sofridos nesta terça-feira façam Ancelotti repensar a lista para o próximo mês. Porque a primeira vez a gente nunca esquece.