Futebol Internacional

Lionel Messi faz história com a camisa da Argentina e ultrapassa recorde de Neymar; veja

Camisa 10 alcança o número de 398 passes para gol na carreira

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/10/2025
08:24
Puerto Rico v Argentina - International Friendly
imagem cameraMessi domina a bola durante amistoso da Argentina contra Porto Rico no Chase Stadium (Foto: Carmen Mandato/AFP)
A Argentina venceu Porto Rico por 6 a 0 na terça-feira (14), em amistoso realizado em Miami, e Lionel Messi foi protagonista mesmo sem balançar as redes. Com duas assistências — para gols de Gonzalo Montiel e Lautaro Martínez —, o astro tornou-se o jogador com mais assistências em partidas entre seleções na história do futebol.

continua após a publicidade

Com o novo recorde, Messi chegou a 60 assistências por seleções. O número ultrapassou o brasileiro Neymar, ainda em atividade, e o norte-americano Landon Donovan, já aposentado, ambos com 58. Ao longo da carreira, segundo sites especializados em estatísticas do futebol, o argentino soma 398 passes para gol entre clubes e seleção.

continua após a publicidade

Como foi a partida? ⚽

Atual campeã do mundo e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina não teve dificuldades para superar Porto Rico, em uma exibição tranquila que contou, nos minutos iniciais, com a dupla de ataque formada por Messi e Flaco López. Alexis Mac Allister abriu o placar aos 14 minutos após passe de Nico González. Gonzalo Montiel ampliou aos 23', com assistência do camisa 10, e meia do Liverpool marcou novamente aos 36', servido pelo atacante do Palmeiras.

Puerto Rico v Argentina - International Friendly
Messi lidera a seleção argentina na entrada em campo para amistoso contra Porto Rico no Chase Stadium (Foto: Carmen Mandato/AFP)

A Albiceleste manteve o controle da partida no segundo tempo e chegou ao quarto gol aos 19', em desvio contra de Stevan Echevarria. Lautaro Martínez fez o quinto aos 34, após lançamento de Messi para González, que ajeitou para o atacante completar. Aos 39, o jogador da Inter de Milão fechou a goleada ao receber um toque de calcanhar da Pulga.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

