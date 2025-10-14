Jogador do Flamengo vira assunto durante Brasil x Japão: ‘Claramente melhor’

Um jogador do Flamengo virou assunto nas redes sociais durante a partida entre Brasil x Japão, na manhã desta terça-feira (14). A Seleção Brasileira perdeu de virada, por 3 a 2, e muitos rubro-negros lembraram de algumas comparações feitas na web.

No segundo tempo da partida, Fabrício Bruno errou um passe na saída de bola da Seleção e Minamino descontou para o time da casa. Poucos minutos depois, o jogador do Cruzeiro acabou botando a bola para dentro do gol após chute de Nakamura. Até por isso, Léo Ortiz, do Flamengo, virou assunto em Brasil x Japão.

Poucos minutos depois do empate, depois de um escanteio, Ueda cabeceou sozinho na área brasileira e Hugo Souza, goleiro do Corinthians, falhou em Brasil x Japão. Virada histórica para os japoneses em Tóquio.

Nas redes sociais, muitos torcedores lembraram de comparações entre Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Segundo eles, se o zagueiro do Flamengo estivesse em campo, Brasil x Japão seria diferente. Veja abaixo:

Léo Ortiz, do Flamengo, ficou fora de Brasil x Japão (Foto: Reprodução)

Veja comparações com o jogador do Flamengo em Brasil x Japão

Léo Ortiz ficou fora da lista

O zagueiro Léo Ortiz ficou de fora da convocação de Carlo Ancelotti para esta Data Fifa. Até por isso, o jogador do Flamengo virou assunto durante Brasil x Japão. Para muitos rubro-negros, o defensor teria evitado a derrota.

Com Carlo Ancelotti, Léo Ortiz foi chamado duas vezes para vestir a camisa da Seleção Brasileira. Ele disputa vaga na Copa do Mundo com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Murilo, Beraldo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Thiago Silva, Alexsandro e Éder Militão.