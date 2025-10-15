Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (15/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (15)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Champions League Feminina, do Mundial Sub-20 e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de outubro de 2025)
Brasileirão
Palmeiras x RB Bragantino – 19h – Premiere
Botafogo x Flamengo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Mirassol x Internacional – 20h – Premiere
Sport x Ceará – 20h – Premiere
Santos x Corinthians – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere
Atlético-MG x Cruzeiro – 21h30 – Globo e Premiere
Fortaleza x Vasco – 21h30 – Globo e Premiere
Libertadores Feminina (semifinal)
Colo-Colo (F) x Deportivo Cali (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT e Sportv 2
Corinthians (F) x Ferroviária (F) – 20h – Xsports, Canal GOAT, CazéTV e Sportv 2
Champions League Feminina
Lyon (F) x St. Pölten (F) – 13h45 – ESPN 4 e Disney+
Valerenga (F) x Wolfsburg (F) – 13h45 – Disney+
Roma (F) x Barcelona (F) – 16h – ESPN e Disney+
Chelsea (F) x Paris FC (F) – 16h – Disney+
OH Leuven (F) x Twente (F) – 16h – Disney+
Mundial sub-20 (semifinal)
Marrocos sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV, Sportv e FIFA+
Argentina sub-20 x Colômbia sub-20 – 20h – Sportv e FIFA+
Copa Santa Catarina
Tubarão x Camboriú – 15h – FCF TV
Chapecoense x Concórdia – 20h – FCF TV
Concacaf Champions Cup Feminina
Washington Spirit (F) x Monterrey (F) – 19h15 – Disney+
Orlando Pride (F) x Pachuca (F) – 21h15 – Disney+
Copa do Uruguai (semifinal)
Defensor x Peñarol – 21h – Disney+
