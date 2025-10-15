Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Champions League Feminina, do Mundial Sub-20 e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de outubro de 2025)

Brasileirão

Palmeiras x RB Bragantino – 19h – Premiere

Botafogo x Flamengo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

Mirassol x Internacional – 20h – Premiere

Sport x Ceará – 20h – Premiere

Santos x Corinthians – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere

Atlético-MG x Cruzeiro – 21h30 – Globo e Premiere

Fortaleza x Vasco – 21h30 – Globo e Premiere

Jogos de hoje: Santos e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Libertadores Feminina (semifinal)

Colo-Colo (F) x Deportivo Cali (F) – 16h – Xsports, Canal GOAT e Sportv 2

Corinthians (F) x Ferroviária (F) – 20h – Xsports, Canal GOAT, CazéTV e Sportv 2

Champions League Feminina

Lyon (F) x St. Pölten (F) – 13h45 – ESPN 4 e Disney+

Valerenga (F) x Wolfsburg (F) – 13h45 – Disney+

Roma (F) x Barcelona (F) – 16h – ESPN e Disney+

Chelsea (F) x Paris FC (F) – 16h – Disney+

OH Leuven (F) x Twente (F) – 16h – Disney+

Mundial sub-20 (semifinal)

Marrocos sub-20 x França sub-20 – 17h – CazéTV, Sportv e FIFA+

Argentina sub-20 x Colômbia sub-20 – 20h – Sportv e FIFA+

Copa Santa Catarina

Tubarão x Camboriú – 15h – FCF TV

Chapecoense x Concórdia – 20h – FCF TV

Concacaf Champions Cup Feminina

Washington Spirit (F) x Monterrey (F) – 19h15 – Disney+

Orlando Pride (F) x Pachuca (F) – 21h15 – Disney+

Copa do Uruguai (semifinal)

Defensor x Peñarol – 21h – Disney+

