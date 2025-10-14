Cristiano Ronaldo: saiba o valor de mercado do craque de Portugal

Ele fez de novo. Referência de Portugal, Cristiano Ronaldo marcou os dois gols lusitanos no empate com a Hungria, na partida que adiou a classificação da seleção do jogador de 40 anos para a Copa do Mundo. O centroavante segue importante. Mas e o valor de mercado dele?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Cristiano Ronaldo foi revelado no Sporting, de seu país natal. Na primeira avaliação do site especializado Transfermarkt, em outubro de 2004, ele já estava no Manchester United (ING) e foi avaliado em € 18 milhões.

Após um quase contínuo crescimento em praticamente quatro anos, ele estava valendo € 60 milhões julho de 2008. Foi quando se transferiu para o Real Madrid.

continua após a publicidade

No clube espanhol, Cristiano Ronaldo também teve desempenho que justificou crescimento alternado com estabilidade, mas nunca em queda. Até junho de 2015. Àquela altura, ele estava avaliado em € 120 milhões, chegou a se desvalorizar em € 20 milhões, retornou a € 120 milhões, voltou a € 100 milhões e se mudou.

O português valia exatos € 100 milhões, aos 33 anos, quando se transferiu para a Juventus. A aferição foi em dezembro de 2018 e, com o passar dos anos, ele chegou aos € 45 milhões em maio de 2021. Estava com 36 anos.

continua após a publicidade

O valor continuou em queda na sequência da carreira, no breve período de retorno ao Manchester United. Em novembro de 2022, com 37 anos, ele estava avaliado em € 20 milhões. O clube seguinte foi o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde ele está até hoje. E avaliado em € 12 milhões.

Novo recorde

Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde mundial em sua carreira, desta vez pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ao marcar no duelo entre Portugal e Hungria, nesta terça-feira (14), o atacante se tornou o maior artilheiro de Eliminatórias para Mundial, com 40 gols, superando o feito de Carlos Ruiz, da Guatemala.