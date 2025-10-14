Inglaterra se classifica e Portugal bate na trave; veja o resumo das Eliminatórias
Diversas seleções se classificaram ao Mundial de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (14) chegou ao fim a Data Fifa de outubro, que definiu o destino de diversas seleções em busca das últimas vagas à Copa do Mundo de 2026. Na Europa, a Inglaterra foi a primeira e única, até o momento, equipe do Velho Continente a se garantir no Mundial, já que Portugal tropeçou em casa e teve a confirmação adiada para novembro. Já na África e Ásia as Eliminatórias foram movimentadas, com diversos garantidos em duelos diretos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Europeus reagem a rumor de ida de Neymar à Itália: ‘Santos não basta’
Futebol Internacional14/10/2025
- Copa do Mundo
Fim da Data Fifa: veja as novas seleções que garantiram vaga para Copa do Mundo
Copa do Mundo14/10/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do United ironiza Ten Hag ao comentar feito de CR7
Futebol Internacional14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - Europa
No cenário europeu, a Inglaterra se tornou a primeira seleção classificada à Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a Letônia, por 5 a 0, em Riga. Com 18 pontos, a seleção inglesa não corre mais risco de ser alcançada pela Albânia, a segunda colocada, que tem 11 pontos. Noruega e Espanha também já estão com um pê no Mundial, mas apenas matematicamente, já que tem um saldo de gol muito maior que Itália e Turquia, respectivamente. Já Portugal esteve perto de carimbar a vaga, mas sofreu o empate, já nos acréscimos, contra a Hungria.
Resultados
- San Marino 0 x 4 Chipre
- Escócia 2 x 1 Bielorrússia
- Holanda 4 x 0 Finlândia
- Ilhas Faroe 2 x 1 Tchéquia
- Dinamarca 3 x 1 Grécia
- Croácia 3 x 0 Gibraltar
- Romênia 1 x 0 Áustria
- Lituânia 0 x 2 Polônia
- Macedônia do Norte 1 x 1 Cazaquistão
- Irlanda do Norte 0 x 1 Alemanha
- Eslovênia 0 x 0 Suíça
- Ucrânia 2 x 1 Azerbaijão
- Suécia 0 x 1 Kosovo
- Gales 2 x 4 Bélgica
- Eslováquia 2 x 0 Luxemburgo
- Islândia 2 x 2 França
- Estônia 1 x 1 Moldávia
- Itália 3 x 0 Israel
- Portugal 2 x 2 Hungria
- Andorra 1 x 3 Sérvia
- Espanha 4 x 0 Bulgária
- Turquia 4 x 1 Geórgia
- Letônia 0 x 5 Inglaterra
- Irlanda 1 x 0 Armênia
Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - África
Em terras africanas, a história foi feita com a classificação inédita de Cabo Verde à Copa do Mundo. Com a vitória por 3 a 0 contra Essuatíni, os cabo-verdianos chegaram aos 23 pontos e confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026. Ainda fazendo a sua parte, os cabo-verdianos contaram com o tropeço de Camarões, que empataram com a Angola por 0 a 0, e tranquilizaram os corações que estavam na torcida pelo país lusofônico — o quarto na história, depois de Brasil, Portugal e Angola. Além de Cabo Verde, Argélia, Gana, Costa do Marfim, África do Sul e Egito se classificaram ao Mundial nesta Data Fifa. Marrocos e Tunísia já estavam classificadas.
Na repescagem, Nigéria, Congo, Gabão e Camarões disputam a única vaga que dá direito a disputar a repescagem internacional. Estas seleções foram as quatro melhores vice-líderes de seus respectivos grupos em um regulamento polêmico, que envolveu a exclusão da Eritreia das Eliminatórias.
Resultados
- Zâmbia 0 x 1 Níger
- Chade 2 x 3 República Centro-Africana
- Djibuti 1 x 2 Serra Leoa
- Mali 4 x 1 Madagascar
- Gana 1 x 0 Comores
- Egito 1 x 0 Guiné-Bissau
- Burkina Faso 3 x 1 Etiópia
- Eritreia x Tanzânia — Cancelado
- Tunísia 3 x 0 Namíbia
- Sudão do Sul 0 x 0 Togo
- Guiné Equatorial 1 x 1 Libéria
- São Tomé e Príncipe 1 x 0 Malawi
- Maurício 0 x 0 Líbia
- Camarões 0 x 0 Angola
- Cabo Verde 3 x 0 Essuatíni
- Lesoto 1 x 0 Zimbábue
- Seychelles 0 x 7 Gâmbia
- Somália 0 x 1 Moçambique
- Argélia 2 x 1 Uganda
- África do Sul 3 x 0 Ruanda
- Nigéria 4 x 0 Benim
- Guiné 2 x 2 Botsuana
- Costa do Marfim 3 x 0 Quênia
- Gabão 2 x 0 Burundi
- RD Congo 1 x 0 Sudão
- Marrocos 1 x 0 Congo
- Senegal 4 x 0 Mauritânia
Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - Ásia
Do outro lado do mundo, Catar e Arábia Saudita se classificaram após conquistarem os resultados que precisavam em seus respectivos jogos contra Emirados Árabes Unidos e Iraque, e se classificaram à Copa do Mundo de 2026. Os cataris irão ao Mundial pela primeira vez sem ser como país-sede (2022), já os sauditas chegam pela sétima vez na competição, sendo a terceira seguida. Os países do Oriente Médio se juntaram a Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália como representantes asiáticos.
Já os Emirados Árabes Unidos e Iraque irão se enfrentar em partida de ida e volta para definir o representante do continente na repescagem internacional.
Resultados
- Catar 2x1 Emirados Árabes Unidos
- Arábia Saudita 0x0 Iraque
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆
Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).
Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim.
Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.
UEFA (16 vagas): Inglaterra
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias