Inglaterra se classifica e Portugal bate na trave; veja o resumo das Eliminatórias

Diversas seleções se classificaram ao Mundial de 2026

João Pedro Rodrigues
Dia 14/10/2025
19:31
Atualizado há 1 minutos
A Inglaterra se garantiu na Copa do Mundo após derrotar a Letônia por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gints Ivuskans / AFP)
Nesta terça-feira (14) chegou ao fim a Data Fifa de outubro, que definiu o destino de diversas seleções em busca das últimas vagas à Copa do Mundo de 2026. Na Europa, a Inglaterra foi a primeira e única, até o momento, equipe do Velho Continente a se garantir no Mundial, já que Portugal tropeçou em casa e teve a confirmação adiada para novembro. Já na África e Ásia as Eliminatórias foram movimentadas, com diversos garantidos em duelos diretos.

Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - Europa

No cenário europeu, a Inglaterra se tornou a primeira seleção classificada à Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a Letônia, por 5 a 0, em Riga. Com 18 pontos, a seleção inglesa não corre mais risco de ser alcançada pela Albânia, a segunda colocada, que tem 11 pontos. Noruega e Espanha também já estão com um pê no Mundial, mas apenas matematicamente, já que tem um saldo de gol muito maior que Itália e Turquia, respectivamente. Já Portugal esteve perto de carimbar a vaga, mas sofreu o empate, já nos acréscimos, contra a Hungria.

Resultados

  1. San Marino 0 x 4 Chipre
  2. Escócia 2 x 1 Bielorrússia
  3. Holanda 4 x 0 Finlândia
  4. Ilhas Faroe 2 x 1 Tchéquia
  5. Dinamarca 3 x 1 Grécia
  6. Croácia 3 x 0 Gibraltar
  7. Romênia 1 x 0 Áustria
  8. Lituânia 0 x 2 Polônia
  9. Macedônia do Norte 1 x 1 Cazaquistão
  10. Irlanda do Norte 0 x 1 Alemanha
  11. Eslovênia 0 x 0 Suíça
  12. Ucrânia 2 x 1 Azerbaijão
  13. Suécia 0 x 1 Kosovo
  14. Gales 2 x 4 Bélgica
  15. Eslováquia 2 x 0 Luxemburgo
  16. Islândia 2 x 2 França
  17. Estônia 1 x 1 Moldávia
  18. Itália 3 x 0 Israel
  19. Portugal 2 x 2 Hungria
  20. Andorra 1 x 3 Sérvia
  21. Espanha 4 x 0 Bulgária
  22. Turquia 4 x 1 Geórgia
  23. Letônia 0 x 5 Inglaterra
  24. Irlanda 1 x 0 Armênia
A Inglaterra se garantiu na Copa do Mundo após derrotar a Letônia por 5 a 0, pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gints Ivuskans / AFP)
Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - África

Em terras africanas, a história foi feita com a classificação inédita de Cabo Verde à Copa do Mundo. Com a vitória por 3 a 0 contra Essuatíni, os cabo-verdianos chegaram aos 23 pontos e confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026. Ainda fazendo a sua parte, os cabo-verdianos contaram com o tropeço de Camarões, que empataram com a Angola por 0 a 0, e tranquilizaram os corações que estavam na torcida pelo país lusofônico — o quarto na história, depois de Brasil, Portugal e Angola. Além de Cabo Verde, Argélia, Gana, Costa do Marfim, África do Sul e Egito se classificaram ao Mundial nesta Data Fifa. Marrocos e Tunísia já estavam classificadas.

Na repescagem, Nigéria, Congo, Gabão e Camarões disputam a única vaga que dá direito a disputar a repescagem internacional. Estas seleções foram as quatro melhores vice-líderes de seus respectivos grupos em um regulamento polêmico, que envolveu a exclusão da Eritreia das Eliminatórias.

Resultados

  1. Zâmbia 0 x 1 Níger
  2. Chade 2 x 3 República Centro-Africana
  3. Djibuti 1 x 2 Serra Leoa
  4. Mali 4 x 1 Madagascar
  5. Gana 1 x 0 Comores
  6. Egito 1 x 0 Guiné-Bissau
  7. Burkina Faso 3 x 1 Etiópia
  8. Eritreia x Tanzânia — Cancelado
  9. Tunísia 3 x 0 Namíbia
  10. Sudão do Sul 0 x 0 Togo
  11. Guiné Equatorial 1 x 1 Libéria
  12. São Tomé e Príncipe 1 x 0 Malawi
  13. Maurício 0 x 0 Líbia
  14. Camarões 0 x 0 Angola
  15. Cabo Verde 3 x 0 Essuatíni
  16. Lesoto 1 x 0 Zimbábue
  17. Seychelles 0 x 7 Gâmbia
  18. Somália 0 x 1 Moçambique
  19. Argélia 2 x 1 Uganda
  20. África do Sul 3 x 0 Ruanda
  21. Nigéria 4 x 0 Benim
  22. Guiné 2 x 2 Botsuana
  23. Costa do Marfim 3 x 0 Quênia
  24. Gabão 2 x 0 Burundi
  25. RD Congo 1 x 0 Sudão
  26. Marrocos 1 x 0 Congo
  27. Senegal 4 x 0 Mauritânia
Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)
Eliminatórias à Copa do Mundo 2026 - Ásia

Do outro lado do mundo, Catar e Arábia Saudita se classificaram após conquistarem os resultados que precisavam em seus respectivos jogos contra Emirados Árabes Unidos e Iraque, e se classificaram à Copa do Mundo de 2026. Os cataris irão ao Mundial pela primeira vez sem ser como país-sede (2022), já os sauditas chegam pela sétima vez na competição, sendo a terceira seguida. Os países do Oriente Médio se juntaram a Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália como representantes asiáticos.

Já os Emirados Árabes Unidos e Iraque irão se enfrentar em partida de ida e volta para definir o representante do continente na repescagem internacional.

Resultados

  • Catar 2x1 Emirados Árabes Unidos
  • Arábia Saudita 0x0 Iraque
Afif, astro do Catar, comemorando a classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X)
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 🏆

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (classificados como países-sede).
Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim.
Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.
UEFA (16 vagas): Inglaterra

