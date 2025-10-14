A última exibição do Brasil, nesta terça-feira (14), dificilmente animou os torcedores que acordaram cedo para acompanhar a derrota por 3 a 2 para o Japão. A equipe nacional chegou a abrir 2 a 0 no placar e manteve a vantagem sem grandes sustos até o início do segundo tempo, quando sofreu a virada com três gols marcados pelos japoneses. Antes da partida, uma pesquisa elaborada pela Genial/Quaest apontou que apenas 28% dos brasileiros acreditam que a Seleção conquistará o título da Copa do Mundo de 2026.

O percentual de brasileiros que acreditam no hexacampeonato é ligeiramente superior ao registrado em abril, antes da estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti — à época, 26% demonstravam confiança no título. A variação, no entanto, permanece dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo levantamento da Genial/Quaest.

Ancelotti assumiu oficialmente o comando da equipe no dia 10 de junho. A principal mudança captada pela pesquisa foi a queda na proporção dos que consideram a vitória impossível: esse grupo passou de 68% para 61%. Outros 11% não manifestaram opinião. A faixa etária de 16 a 34 anos apresenta maior otimismo, com 34% acreditando no título e 60% se mostrando céticos.

Como foi a pesquisa? 📈📊

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro de 2025, ou seja, antes dos compromissos da Seleção nesta Data Fifa de outubro. A pergunta era: "Você acha que o Brasil vai ganhar o hexa?". Os entrevistados podiam responder apenas "sim" ou "não", embora parte tenha optado por não opinar ou afirmado não saber. O resultado apontou que 61% não acreditam na conquista do título, 28% demonstram confiança, e 11% não souberam ou preferiram não responder. Em comparação com o levantamento anterior, realizado em abril, o pessimismo diminuiu: na ocasião, 68% disseram não acreditar no hexa, 26% apostavam no título, e 6% não se posicionaram.

Os dados da pesquisa Genial/Quaest de 2025 contrastam com o cenário mais otimista registrado nos dois anos anteriores. Em abril de 2023, metade dos brasileiros (50%) acreditava na conquista do hexacampeonato pela Seleção. Esse percentual caiu para 45% em abril de 2024, indicando uma tendência de queda na confiança da população, que se acentuou nas pesquisas mais recentes.

O Brasil volta a campo ainda este ano para encerrar os compromissos no calendário internacional de 2025, durante a última Data Fifa da temporada, marcada para novembro. Na ocasião, a Seleção — após enfrentar duas equipes asiáticas — terá pela frente dois adversários do continente africano, em mais uma etapa de preparação para o Mundial.

Com formato inédito composto por 48 seleções e cinco fases de mata-mata, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A partida de abertura está marcada para 11 de junho, enquanto a final será realizada em 19 de julho. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 5 de dezembro de 2025.