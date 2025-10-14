Júnior aponta ‘culpa’ por virada em Japão x Brasil: ‘Influência muito grande’

O Japão venceu o Brasil, na manhã desta terça-feira (14), por 3 a 2. A Seleção Brasileira abriu dois gols de vantagem no amistoso, mas assistiu os japoneses virarem o placar no segundo tempo, e Maestro Júnior apontou o motivo.

continua após a publicidade

Na transmissão da Globo, o comentarista Maestro Júnior disse que a mudança de esquema no segundo tempo de Japão x Brasil foi responsável pela virada.

➡️Falhas de jogador da Seleção em Japão x Brasil causam revolta: ‘Parabéns’

- A gente não jogou, né? Praticamente assistimos. A mudança de esquema teve uma influência muito grande, e a Seleção Japonesa não desiste. Eles não mudaram nada, só aumentaram a agressividade. Erramos muito passes e individualmente caímos de produção - pontuou o comentarista.

continua após a publicidade

O Brasil fez 2 a 0, com gols de Paulo Henrique e Martinelli, no primeiro tempo. Na etapa final, o Japão virou com gols de Minamino, Nakamura e Ueda.

Maestro Júnior comentou Japão x Brasil na Globo (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Japão x Brasil

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

continua após a publicidade

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Virada em Japão x Brasil.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence o Brasil pela primeira vez na história.