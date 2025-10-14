Europeus reagem a rumor de ida de Neymar à Itália: ‘Santos não basta’

O nome de Neymar voltou a ser assunto na Europa. Desta vez, segundo o "Sportmediaset", da Itália, e o "Diario AS", da Espanha, o jogador teria ficado muito próximo da Napoli e Inter de Milão. As negociações, porém, não avançaram devido a novas preocupações médicas envolvendo o atacante. O portal espanhol repercutiu o rumor, afirmando que o Santos não basta para o brasileiro.

De acordo com a publicação, o Napoli chegou a considerar seriamente a contratação, mas desistiu após relatórios médicos apontarem riscos físicos que poderiam comprometer a sequência da temporada. A Inter, finalista da última Champions League, também foi contatada, mas preferiu seguir com o atual elenco.

Ainda assim, o AS destaca que Neymar será agente livre em janeiro, quando poderá assinar com qualquer clube sem custos de transferência. A equipe do jogador deve oferecer novamente seu nome a clubes da Série A italiana, com o objetivo de recolocá-lo em uma liga de alto nível – movimento visto como essencial para suas ambições na Copa do Mundo de 2026.

O jornal espanhol reproduziu o tom das reportagens da imprensa italiana, como a Sportmediaset, que descreve a Itália como “um salva-vidas” para o camisa 10. O veículo reforça que há boa relação entre os representantes de Neymar e as diretorias de Napoli e Inter, o que mantém abertas as portas para uma possível negociação.

“O Santos não basta para Neymar”, publicou o AS, ao abordar o momento do atacante no futebol brasileiro. O texto descreve a passagem do craque pela Vila Belmiro como frustrante, marcada por limitações físicas e por um desempenho coletivo abaixo do esperado.

Manchete do Diário AS, sobre possível ida de Neymar a Itália (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Salva-Vidas na Itália para Neymar (título);

O jogador brasileiro, em busca de um destino competitivo que o credencie para a Copa do Mundo, tem o futebol europeu como prioridade. Fontes da Itália apontam para a boa relação com Napoli e Inter (subtítulo)

Com o fim do calendário brasileiro em dezembro, o “carrossel de opções” para Neymar deve girar com força. Aos 33 anos, o jogador enxerga o retorno à Europa como oportunidade de reencontrar ritmo competitivo, disputar a Champions League e provar que ainda pode ser decisivo no cenário internacional.

Futuro de Neymar em pauta

O Inter Miami pode estar prestes a promover um reencontro histórico. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", confirmadas também pela "Sky Sports" e pelo diário espanhol "Marca", o clube norte-americano estuda uma oferta por Neymar, atualmente no Santos. O objetivo seria reeditar o lendário trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar, que brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017.

A movimentação do Inter Miami faz parte de um projeto de expansão e fortalecimento da marca do clube e da MLS. Com Lionel Messi e Luis Suárez já no elenco – e com as aposentadorias recentes de Jordi Alba e Sergio Busquets, que abriram espaço na folha salarial –, o clube que tem David Beckham entre os proprietários busca uma nova estrela global para manter o protagonismo.

