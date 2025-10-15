Lionel Messi elege ex-Vasco no top 10 de jovens mais promissores do mundo; veja
Lista foi realizada por meio de uma ação publicitária
- Matéria
- Mais Notícias
Não é comum receber um presente de Lionel Messi. Desta vez, quem teve esse privilégio foi Andrey Santos, de 21 anos, meio-campista do Chelsea revelado pelo Vasco, incluído pelo astro em uma lista exclusiva com os dez jovens mais promissores do futebol mundial.
Relacionadas
- Lance! Biz
Messi é processado por propaganda enganosa em divulgação de sua marca de bebidas
Lance! Biz14/10/2025
- Futebol Internacional
Tradicional clube argentino tem prazo curto para quitar dívida milionária e evitar falência
Futebol Internacional14/10/2025
- Futebol Internacional
Europeus reagem a rumor de ida de Neymar à Itália: ‘Santos não basta’
Futebol Internacional14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Messi selecionou dez jovens talentos do futebol mundial, entre homens e mulheres, para receberem uma chuteira especial em uma ação promocional de sua fornecedora de material esportivo. Entre os escolhidos, Andrey Santos é o único brasileiro a integrar a lista. A principal ausência foi Lamine Yamal, do Barcelona, que, apesar de também ser patrocinado pela mesma marca, ficou de fora do ranking.
Nico Paz, meio-campista revelado pelo Real Madrid e atualmente no Como, da Itália, também integra o top 10 elaborado por Messi. O jovem, representante da seleção argentina, é o único entre os selecionados que já atuou ao lado do craque. Confira abaixo a lista completa dos dez jovens escolhidos:
1️⃣ Nico Paz (Como/Argentina)
2️⃣ Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)
3️⃣ Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)
4️⃣ Mohamed Kader Meite (Rennes/França)
5️⃣ Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha — feminino)
6️⃣ Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)
7️⃣ Mika Godts (Ajax/Bélgica)
8️⃣ Andrey Santos (Chelsea/Brasil)
9️⃣ Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos — feminino)
🔟 Rodrigo Mora (Porto/Portugal)
Carreira de Andrey Santos ⚽
Andrey despontou no Vasco como uma das maiores promessas de sua geração antes mesmo de atingir a maioridade, estreando entre os profissionais em 2021, aos 16 anos. Permaneceu no clube até 2023, período em que somou nove gols em 49 partidas, antes de ser negociado com o Chelsea.
Logo após a transferência, foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, onde teve poucas oportunidades, e posteriormente ao Strasbourg, da França, equipe na qual se firmou como um talento promissor do futebol europeu. No clube francês, disputou 45 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências. Desde o Mundial de Clubes de 2025, conquistado pelo Chelsea, passou a integrar de forma definitiva o elenco principal dos Blues, que conta com um dos grupos mais jovens da Europa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias