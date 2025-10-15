Não é comum receber um presente de Lionel Messi. Desta vez, quem teve esse privilégio foi Andrey Santos, de 21 anos, meio-campista do Chelsea revelado pelo Vasco, incluído pelo astro em uma lista exclusiva com os dez jovens mais promissores do futebol mundial.

Messi selecionou dez jovens talentos do futebol mundial, entre homens e mulheres, para receberem uma chuteira especial em uma ação promocional de sua fornecedora de material esportivo. Entre os escolhidos, Andrey Santos é o único brasileiro a integrar a lista. A principal ausência foi Lamine Yamal, do Barcelona, que, apesar de também ser patrocinado pela mesma marca, ficou de fora do ranking.

Nico Paz, meio-campista revelado pelo Real Madrid e atualmente no Como, da Itália, também integra o top 10 elaborado por Messi. O jovem, representante da seleção argentina, é o único entre os selecionados que já atuou ao lado do craque. Confira abaixo a lista completa dos dez jovens escolhidos:

1️⃣ Nico Paz (Como/Argentina)

2️⃣ Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)

3️⃣ Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)

4️⃣ Mohamed Kader Meite (Rennes/França)

5️⃣ Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha — feminino)

6️⃣ Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)

7️⃣ Mika Godts (Ajax/Bélgica)

8️⃣ Andrey Santos (Chelsea/Brasil)

9️⃣ Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos — feminino)

🔟 Rodrigo Mora (Porto/Portugal)

Carreira de Andrey Santos ⚽

Andrey despontou no Vasco como uma das maiores promessas de sua geração antes mesmo de atingir a maioridade, estreando entre os profissionais em 2021, aos 16 anos. Permaneceu no clube até 2023, período em que somou nove gols em 49 partidas, antes de ser negociado com o Chelsea.

Andrey Santos, do Vasco, em jogo contra o Flamengo, em 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Logo após a transferência, foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, onde teve poucas oportunidades, e posteriormente ao Strasbourg, da França, equipe na qual se firmou como um talento promissor do futebol europeu. No clube francês, disputou 45 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências. Desde o Mundial de Clubes de 2025, conquistado pelo Chelsea, passou a integrar de forma definitiva o elenco principal dos Blues, que conta com um dos grupos mais jovens da Europa.

