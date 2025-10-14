menu hamburguer
Confira a reação de Ancelotti com gol de Paulo Henrique pela Seleção: ‘Já deu’

Lateral do Vasco abriu o placar para o Brasil contra o Japão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
08:53
Carlo Ancelotti na beira do gramado do Maracanã
imagem cameraCarlo Ancelotti na beira do gramado do Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Em seu segundo jogo pela Seleção Brasileira, Paulo Henrique balançou as redes e causou a vibração do técnico Carlo Ancelotti. Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá, faz o passe enfiado para o lateral, que recebeu finalizando de trivela, no canto direito de Zion Suzuki.

Ancelotti comemora gol de Paulo Henrique

Confira a reação de Carlo Ancelotti com o gol de Paulo Henrique
A reação de Carlo Ancelotti com o gol de Paulo Henrique (Foto: Reprodução/GE TV)

Na última partida contra a Coreia do Sul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo da partida disputada em Seul e ficou cerca de 20 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o lateral mostrou intensidade, boa leitura defensiva e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Contra o Japão, Paulo Henrique foi escolhido por Carlo Ancelotti para começar entre os 11 titulares. Aos 26 minutos, o lateral-direito aproveitou a chance de impressionar o treinador e marcou um belo gol, animando internautas.

Brasil encara Japão com oito mudanças

A partida entre Brasil e Japão, que começou às 7h30 (de Brasília), em Tóquio, será o antepenúltimo jogo da Seleção no ano.

Ancelotti já havia antecipado que faria mudanças na escalação mesmo com a boa atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). O treinador tem aproveitado os amistosos para testar jogadores e diferentes sistemas de jogo.

Escalação incial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

