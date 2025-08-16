menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Salah atinge marca histórica na Premier League pelo Liverpool

Egípcio marcou o quarto gol da vitória dos Reds contra o Bournemouth

imagem cameraSalah comemora gol marcado pelo Liverpool contra o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ao marcar na vitória do Liverpool por 4 a 2 sobre o Bournemouth, pela primeira rodada da Premier League, o atacante Mohamed Salah estabeleceu um novo recorde na história da competição. O egípcio se tornou o primeiro jogador a fazer 10 gols em rodadas de estreia do Campeonato Inglês desde 1992/93.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Salah marcou 10 gols em primeiras rodadas da Premier League desde a temporada de chegada ao Liverpool, em 2017/18. Ele só não balançou as redes na edição de 2023/24, contra o Chelsea. Salah é o jogador com mais participações diretas em gols (15 no total) em estreias da liga na história.

continua após a publicidade

Salah em aberturas da Premier League

  1. 2017/18 - 1 gol contra o Watford
  2. 2018/19 - 1 gol contra o West Ham
  3. 2019/20 - 1 gol e 1 assistências contra o Norwich
  4. 2020/21 - 3 gols contra o Leeds
  5. 2021/22 - 1 gol e 2 assistências contra O Norwich
  6. 2022/23 - 1 gol contra o Fulham
  7. 2023/24 - 1 assistência contra o Chelsea
  8. 2024/25 - 1 gol e 1 assistência contra o Ipswich
  9. 2025/26 - 1 gol contra o Bournemouth
Mohamed Salah marcou o quarto gol da vitória do Liverpool na estreia da Premier League (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Artilheiro da Premier League na temporada passada, com 29 gols, Salah chegou a 12 gols contra o Bournemouth em sua carreira, em 13 partidas. O atacante egípcio é o maior goleador em cima desse time na história da Premier League, e só o Manchester United levou mais gols dele (13).

Como foi o jogo do Liverpool contra o Bournemouth?

Em dia de homenagens a Diogo Jota, o Liverpool abriu o placar contra o Bournemouth com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.

continua após a publicidade

Agora, no próximo sábado (23), os Cherries recebem o Wolverhampton, pela 2ª rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). Por outro lado, os Reds visitam o Newcastle na segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias