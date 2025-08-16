Em jogo morno, Aston Villa e Newcastle empatam sem gols pela Premier League

Aston Villa e Newcastle empataram por 0 a 0, neste sábado (16), no Villa Park, em Birmingham-ING, pela primeira rodada da Premier League. Em partida morna, com poucas oportunidades de gol, o destaque ficou pelo time da casa, tanto positivo, com o goleiro Marco Bizot salvando o time nos primeiros minutos, quanto negativo, com o zagueiro Ezri Konsa expulso no segundo tempo, no melhor momento dos Villans no jogo.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo eletrizante, Liverpool vence Bournemouth na estreia da Premier League

Após janela de transferências, por enquanto, pouco movimentada entre os dois times. A falta de qualidade ofensiva foi o retrato do duelo, com poucas oportunidades de perigo criadas e poucas finalizações.

Como foi a partida entre Aston Villa e Newcastle?

Primeiro tempo

A partida começou com uma grande oportunidade do Newcastle. Em contra-ataque rápido, Tonali encontrou Elanga em velocidade, que superou Digne e finalizou cara a cara com o goleiro Bizot, que defendeu a finalização do ponta sueco. Na sequência, os Magpies seguiram com o controle da posse e seguiram levando perigo ao gol do Villa, mas sem conseguir concretizar em gol.

continua após a publicidade

Chute de Anthony Elanga durante a partida entre Aston Villa e Newcastle pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Na segunda metade da primeira etapa, o Newcastle diminuiu o ritmo e o Aston Villa começou a crescer na partida, com escapadas de Morgan Rogers. Porém, o Villans pouco ameaçaram a meta de Nick Pope, que não sofreu nenhuma finalização nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Logo no primeiro ataque do Aston Villa no segundo tempo veio a primeira finalização da equipe no jogo. Após cruzamento de McGinn, Kamara cabeceou em cima de Pope, que apenas encaixou para fazer a defesa. Os mandantes seguiram pressionando, mas aos 65 minutos, em contra-ataque do Newcastle armado por Elanga, Anthony Gordon disparava em velocidade ao gol quando foi derrubado por Ezri Konsa. Como era o último homem, o zagueiro dos Villans foi expulso de forma direta.

continua após a publicidade

Konsa foi expulso durante a partida entre Aston Villa e Newcastle pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Em superioridade numérica, o Newcastle recuperou o controle da partida, mas sem nenhuma chance perigosa de gol. Final de jogo, 0 a 0 no Villa Park.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que vem por aí para Aston Villa e Newcastle?

Na segunda-feira (25), o Newcastle recebe o Liverpool, pela 2ª rodada da Premier League, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Aston Villa visita o Brentford no sábado (23), às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.