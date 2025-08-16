menu hamburguer
Simeone projeta La Liga para Atlético de Madrid: 'Somos piores que eles'

Treinador argentino afirma que o que importa são os fatos dentro de campo

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
10:50
Na véspera da estreia do Atlético de Madrid na La Liga, o técnico Diego Simeone projetou a temporada do Colchonero. Em tradicional entrevista coletiva pré-jogo, o treinador argentino, em seu estilo característico, tirou toda a pressão de sua equipe e jogou o favoritismo para os rivais na briga pelo título.

'Somos piores que eles': Simeone afasta o favoritismo

Questionado se via sua equipe no mesmo nível de Real Madrid e Barcelona para a temporada, Simeone foi direto e usou a estratégia de se colocar como azarão.

— Eu não me apressaria tanto nessa definição tão efusiva de 'somos piores que estes, melhores que aqueles'. A realidade é o jogo, o campo, os fatos… — disse o treinador, antes de completar: — Depois, chegaram jogadores importantes, mas o que importa se demonstra é dentro de campo.

Mercado ainda aberto e a adaptação dos reforços

O Atlético de Madrid passou por uma grande reformulação no elenco, com a saída de oito jogadores e a chegada de sete caras novas. Simeone agradeceu aos que saíram e afirmou que o clube seguirá atento ao mercado.

— Chegou gente nova, gente jovem, e trabalharemos para que cada um se adapte às necessidades que o clube tem hoje. O mercado fecha no dia que fecha, estaremos atentos a qualquer saída ou chegada.

Atlético de Madrid anuncia Thiago Almada, ex-Botafogo e Lyon (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid estreia no Campeonato Espanhol neste domingo (17), contra o Espanyol. A partida acontece fora de casa, às 16h30 (horário de Brasília).

