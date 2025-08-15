Em jogo eletrizante, Liverpool vence Bournemouth na estreia da Premier League
Duelo é marcado por homenagens a Diogo Jota antes da bola rolar
Em dia de homenagens a Diogo Jota, o Liverpool venceu o Bournemouth por 4 a 2 na estreia da Premier League, nesta sexta-feira (15), em Anfield. Os Reds abriram o placar com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.
Na etapa inicial, Semenyo foi vítima de um suposto caso de racismo de um torcedor do Liverpool. O duelo chegou a ser paralisado pel oárbitro Anthony Taylor, que conversou com os treinadores de ambas as equipes e com o delegado do jogo.
Como foi a partida entre Liverpool e Bournemouth?
No primeiro tempo, o Liverpool iniciou o jogo com muita intensidade e quase abriu o placar com uma jogada individual de Salah, que bateu da entrada da área para grande defesa de Petrovic. No decorrer da partida, o Bournemouth conseguiu igualar as ações do jogo e criou uma grande chance com Evanílson chegando na linha de fundo e cruzando para Tavernier finalizar mascado para intervenção tranquila de Alisson. E aos 36 minutos, Ekitike foi acionado por Mac Allister na intermediária, passou por um defensor e chutou no cantinho para estufar as redes e abrir o placar em favor dos Reds.
Na volta do intervalo, Gakpo foi acionado na área aos três minutos do segundo tmepo, limpou dois defensores e bateu no cantinho para ampliar o placar para o Liverpool sobre o Bournemouth. Na sequência, Mac Allister recebeu uma bola de fora da área e soltou uma bomba para grande defesa de Petrovic. Aos 18 minutos, os visitantes responderam com um contra-ataque veloz em que Brooks foi acionado pelo lado esquerdo livre de marcação e cruzou rasteiro para Semenyo chegar finalizando e balançar as redes. Após pressão do Bournemouth, Semenyo aproveitou um erro no ataque dos Reds, arrancou do campo de defesa ao ataque, cortou Konaté e bateu de canhota para empatar o duelo. Mas aos 42 minutos, Chiesa aproveitou um corte errado da defesa visitante e bateu de voleio para colocar o Liverpool em vantagem. E nos acréscimos, Salah aproveitou um chutão da defesa para o ataque, limpou a marcação de Hill pelo lado esquerdo e chutou de direita no cantinho para sacramentar o triunfo.
O que vem por aí para Liverpool e Bournemouth?
No sábado (23), o Bournemouth recbee o Wolverhampton, pela 2ª rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). Por outro lado, o Liverpool visita o Newcastle na segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 4 x 2 Bournemouth - Premier League
1ª rodada
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING).
🥅 Gols: Ekitike, 36'/1ºT (1-0); Gakpo, 3'/2ºT (2-0); Semenyo, 18'/2ºT (2-1); Semenyo, 31/2ºT (2-2); Chiesa, 42'/2ºT (3-2); Salah, 49'/2ºT (4-2)
🟨 Cartões amarelos: Kerkez (LIV); Brooks e Evanílson (BOU)
LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong (Endo), Konaté, Van Dijk e Kerkez (Robertson); Szoboszlai, Mac Allister (Jones) e Wirtz (Chiesa); Salah, Ekitike (Joe Gomez) e Gakpo.
BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Smith (Hill), Diakité, Senesi e Truffert; Adams (Kroupi), Scott (Traoré) e Tavernier; Semenyo, Evanílson e Brooks (Winterburn).
