Qual é o clube de futebol mais valioso do planeta? Segundo um novo estudo da consultoria britânica Brand Finance, o Real Madrid segue no topo. O relatório Football 50 2025, divulgado nesta sexta-feira (15), aponta os clubes mais valiosos do mundo em 2025, e o time espanhol lidera com folga, tanto em valor quanto em força de marca.

Real Madrid no topo: os números da liderança

De acordo com o relatório, o Real Madrid não tem rival em sua gestão e projeção global. O valor de marca do clube atingiu 1,92 bilhão de euros (um aumento de 14% em relação ao ano anterior), enquanto o valor total da instituição é avaliado em 6,005 bilhões de euros. Além disso, o clube merengue se tornou o único no mundo a superar a marca de 1 bilhão de euros em faturamento nas duas últimas temporadas, consolidando sua posição como uma potência não apenas de marca, mas também financeira.

A força do Real Madrid, segundo o estudo, reside em uma "combinação de tradição esportiva, alcance internacional e inovação comercial", apoiada pela presença de estrelas como Mbappé, Bellingham e Vinicius Jr. O relatório destaca que a fortaleza do clube "transcende o sucesso esportivo imediato e está cimentada em décadas de excelência".

Domínio em campo e nos cofres: a importância do Ranking da UEFA

O relatório também explora como o sucesso esportivo recente do Real Madrid se traduz em poder institucional e financeiro. O clube inicia a temporada no topo dos rankings da UEFA, tanto o de cinco anos (que define os cabeças de chave na Champions League) quanto o de dez anos. Este último se tornou ainda mais crucial com o novo modelo de distribuição financeira da Champions, que distribui 230 milhões de euros com base nesse histórico, garantindo 12,4 milhões de euros apenas para o líder.

continua após a publicidade

Vini Jr., Mbappé e Jude Bellingham apresentam o novo terceiro uniforme do Real Madrid (Foto: Divulgação/ Real Madrid)

O Top 10 dos clubes mais valiosos do mundo

O ranking de valor de marca é dominado por clubes espanhóis e ingleses, com o PSG e o Bayern de Munique completando a lista.

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Manchester City

4- Liverpool

5- PSG

6- Bayern de Munique

7- Manchester United

8- Arsenal

9- Chelsea

10- Tottenham

O Top 10 das marcas de futebol mais fortes

A Brand Finance também mede a "força da marca", um indicador que avalia a influência, reputação e reconhecimento do clube. Nesse quesito, o Real Madrid também lidera.

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Manchester United

4- Arsenal

5- Liverpool

6- Bayern de Munique

7- Chelsea

8- Manchester City

9- Borussia Dortmund

10- PSG

